Gudjohnsen-råd viktig for Svendsens Hammarby-overgang

Sander Svendsens (20) valgte å gå fra Molde til Hammarby. Mye av grunnen var å bli rendyrket i favorittposisjonen.

VG snakker med Sander Svendsen lørdag ettermiddag. Fredagen gikk med til tidlig fly fra Molde til Stockholm, medisinsk sjekk, pressekonferanse, bilder til hjemmesiden og signering av en fireårskontrakt med Hammarby.

20-åringen er allerede med i troppen til søndagens oppgjør mot Õstersunds FK, hvor han «håper å få noen minutter».

Bakgrunn: Svendsen til Hammarby

Hammarby ble nummer elleve i Allsvenskan i fjor og er nummer ti etter 18 runder denne sesongen.

– Er Hammarby et steg ned fra å kjempe i toppen med Molde i Norge?



– Nei, det er ikke noe steg ned. Det er en stor klubb med mye historie. Publikumsmessig er det stor interesse her, og Allsvenskan er et steg opp. Nivåforskjellen er jeg usikker på, men det kan være et fint sted å slå gjennom og ha som et springbrett videre, sier Svendsen.

Hammarby har hentet et kobbel med spillere i sommer, med mål om å komme seg tilbake til toppen i svensk fotball og ut i Europa.

2014: Svendsen utropt til et av verdens største talenter

Les om Gudjohnsen-rådet Svendsen fikk under videoen:

Eidur Gudjohnsen-råd festet seg

Valget om Hammarby er langsiktig, sier Svendsen.

– Jeg kjente veldig på at jeg ønsker å spille i den posisjoner jeg føler jeg er best i. Jeg er spiss, det er der jeg skal bli god. I Molde har jeg spilt veldig mye kant, sier 20-åringen.

– Jeg må bare takke for all spilletid jeg har fått i Molde Fotballklubb, men Eidur (Gudjohnsen) fortalte meg at hvis man blir en spiller som spiller overalt, så blir du aldri sinnssykt god på en posisjoner, sier Svendsen videre.

– Kommer du ut i Europa og er en sånn type, så er du alltid «second choice», sa han til meg. Det har vært med i betraktningen, jeg vil bli sinnssykt god i den rollen som jeg føler er min – og det er spiss.

Den islandske fotballegenden var i Molde i seks måneder i 2016, og ordene hans festet seg hos Svendsen.

– Ja, jeg lærte mye av ham i fjor og det tok jeg med meg.

Svendsen har vært nesten 15 år i Molde, og rundet 100 obligatoriske kamper for klubben før han fylte 20 år.

– Så handler det litt det om å komme seg ut. Det å komme seg til nye områder, møte nye mennesker som har nye tanker.

Svendsen: Scoret to da Molde herjet med VIF

Sander Svendsen fikk tillit tidlig i Molde-karrieren. Her scorer han som 16-åring mot Sarpsborg:

– Mer interesse i Sverige



Svendsen har ikke et vondt ord å si om Molde, og vil ikke gå med på at han burde blitt rendyrket mer som spiss av Ole Gunnar Solskjær.

For et par uker siden meldte Hammarby sin interesse for 20-åringen, som kun hadde kontrakt ut sesongen med Molde.

Han forstod tidlig at han var høyt ønsket i klubben.

– Har du fått signaler om at du får spille spiss nå?



– Ja, det er det jeg har. De ønsker å bruke meg på topp. Og det ser jeg frem til.

Stockholms-klubben Hammarby står sterkt i den svenske hovedstaden, og da de i 2014 spilte i Superettan, hadde de Sveriges høyeste tilskuersnitt på hjemmekamper: 17 274 stykker.

I toppoppgjørene i Allsvenskan er ofte over 30 000 på plass på Tele 2

– Det er jo kanskje mer interesse i Sverige rundt den hjemlige ligaen. Det er større toppoppgjør, og litt mer interesse for fotballen