Grindheim om VIF-krisen: – Vi må ta poeng i serien før det begynner å brenne under føttene

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vålerenga 3-0) Vålerenga-kaptein Christian Grindheim og trener Ronny Deila avviser at det er krisetilstander i klubben.

Vålerenga har ikke vunnet en Eliteserie-kamp siden 24. juni (mot Lillestrøm). Det er snart tre måneder siden. Den mildt sagt elendige formen er i ferd med å dra klubben ned i nedrykkskampen.

– Det har vært en periode nå hvor vi har vært under pari. Jeg syns kampen i dag var et skritt i riktig retning. Og hvis vi fortsetter med den gløden og innstillingen, så kommer vi til å ta mye poeng fremover, sier Ronny Deila til VG etter kampslutt.

Tallene fra kampen viser at Deilas positive oppsummering nok er i overkant. Vålerenga skapte ikke en eneste stor sjanse, og var aldri i nærheten av å gjenta bedriften som for to uker sendte Rosenborg og ut av cupen, og Vålerenga til semifinale.

– Det er alvorlig selvfølgelig, men jeg ser store muligheter fremover. Det var små marginer i dag, men vi skaper for lite, samtidig som Rosenborg er veldig effektive. Vi vet hvor vi er hen, ingen trenger å fortelle oss det.

Marerittstart

Mot Rosenborg fikk Deila og kompani verst tenkelig start på kampen. Det tok bare to minutter før Nicklas Bendtner fikk hjemmepublikummet på beina.

– Jeg er fornøyd med første omgang. Jeg syns det var mye positivt da, og jeg er fornøyd med energien i laget. Vi blir straffet hardt syns jeg, det er tøft å få et mål i mot så tidlig, på det første angrepet.

Trondheim 20170917. Vålerengas trener Ronny Deila etter eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Vålerenga på Lerkendal Stadion (3-0). Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Den snart tre måneder lange seierstørken gjør at Vålerenga nå ligger bare ett fattig poeng over nedrykkstreken.

– Vi har hatt en down-periode, og spilt for mye uavgjort og scoret for lite mål, først og fremst. Det største problemet er at vi ikke scorer mål. Vi vinner ikke kamper da. Det er det som vi må jobbe med fremover nå. Og opprettholde at vi har vært solide defensivt

Satser på to fronter

Tre dager før cup-semifinalen mot Sarpsborg avviser Deila at kampen mot Rosenborg på noen måte ble nedprioritert.

– Ikke i det hele tatt. I dag sparte vi kun én mann, og det var Christian Grindheim, fordi vi vet at han sliter med å spille for mange kamper på en uke.

– Er det krise nå?

– Det er aldri krise, sånn sett, i fotball. Men vi må ta situasjonen alvorlig. Nå har vi hatt et par tøffe kamper, mot Sarpsborg og Rosenborg, og vi får en tøff en til helga. Men vi kan slå hvem som helst når vi er på vårt beste. Det har vi vist tidligere i år.

– Vi gleder oss til fremtida, og vi skal slåss som dyr for å vinne cupen, og jobbe for det, og for komme høyest mulig på tabellen.

– Hva er viktigst av cup og serie?

– Det er veldig enkelt. Det er å holde seg. Det er mye viktigere enn noe annet.

Krise?

Vålerenga-kaptein Christian Grindheim var skuffet, men fattet etter tapet.

– I første omgang syns jeg vi er fullt på høyde. De scorer tidlig og får en straffe. På 3-0 faller vi litt sammen. Jeg syns ikke vi er skremmende dårlig i dag, det var okey.

Grindheim svarer alvorlig på spørsmålene fra VGs journalist om tilstanden i klubben.

– Jeg vil ikke si at det er krise, men vi er selvfølgelig i samme situasjon som i fjor, at vi må begynne å ta poeng i serien før det begynner å brenne under føttene.

– Vi er inne i en liten down nå, men vi får håpe vi klarer å reise kjerringa på onsdag.

Vålerengas keeper Adam Larsen Kwarasey hadde en tung dag på jobben i eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Vålerenga på Lerkendal Stadion. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Benket

Fra benken fikk Grindheim se at medspillerne aldri var i nærheten av å ta poeng mot Rosenborg. Håpet er at pausen skal gjøre ham fullt restituert til onsdagens viktige semifinale.

– Jeg er 34 år, og det er tre kamper på sju dager. Jeg kjenner kroppen min ganske godt, og kjenner at det kan bli veldig tøft. Spesielt det å skifte underlag fra kunstgress til gress, det har jeg dårlige erfaringer med.

– Så du er ikke sint for å ha blitt vraket?

– Absolutt ikke, jeg fikk beskjed om det tidlig. Så det er ingen problem.

– Kan det bli snakk om å velge bort cupen for å prioritere serien?

– Nei, velge bort cupen? Vi har semifinale nå på onsdag, og hvis vi vinner den er det tre måneder til finalen, så da kan vi prioritere serien imens.

– Vi håpet at vi skulle få en flyt med seieren over Rosenborg, men så langt har vi ikke fått det. Planen nå er å slå Sarpsborg på onsdag, og ta Brann på søndag og så fortsette å vinne etter det.