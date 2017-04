Grindhaug legger Vålerenga-bråket dødt: – Kjip sak

HAUGESUND (VG) Haugesunds sportslige leder, Jostein Grindhaug, lager ingen sak av bråket mellom spillerne i den dramatiske seieren over Vålerenga. Tomålsscorer Ibrahim Shuaibu mente seg krenket etter 4-3-seieren. Noe VIF benekter.

– Dette er en kjip sak. Vi legger den død og går ikke videre med den til Vålerenga eller Fotballforbundet. Vi legger oss flate, sier Grindhaug til VG.

Han har i formiddag snakket med de involvert spillerne i FKH.

Bråk etter scoring



Den 20 år gamle nigerianeren satte inn 3–1 etter at Haugesund hadde kastet et fair play-innkast inn mot Vålerengas mål. Midtstopper Markus Nakkim – også 20 år – spilte ballen inn til Vålerengas keeper som regelrett bommet på ballen før Ibrahim scoret.

Det skapte voldsom røre ute på banen, men dommer Tore Hansen var sikker i sin sak og godkjente målet. Ibrahim påstår at en Vålerenga-forsvarer kalte ham stygge ting, mens Haugesunds presseansvarlige i intervjusonen, Otto Pedersen, sto ved siden av torsdag kveld.

– Forsvareren, jeg vet ikke hans navn, kalte meg «a monkey». Fordi jeg bare fulgte markeringen. Jeg måtte markere. Så scoret jeg målet. Det var forsvareren med den på hodet, sier Ibrahim og markerer med hånden mot hodet og legger til at han også ble kalt «stupid».

Nekter



Nakkim er eneste Vålerenga-spiller med hodebeskyttelse. Han benekter på det sterkeste å ha sagt det Ibrahim påstår eller noe som kan tolkes i den retning.

– Jeg aner ikke hva han snakker om. Dette er 100 prosent usant. Jeg har aldri sagt noe sånt og kommer heller aldri til å si noe i nærheten av dette, sier en rystet Nakkim etter å ha blitt konfrontert med Ibrahims påstand av VG. Han får full støtte av trener Morten Tandberg, som behandlet saken på vegne av Vålerenga etter kampen.

Etter å ha snakket med Ibrahim og flere av spillerne i dag sier Jostein Grindheim dette om episoden.

– Ibrahim gikk til Tor Arne Andreassen ute på banen. Sammen gikk de til dommeren. Av ham fikk de beskjed om at han ikke kunne gjøre noe så lenge det er ord mot ord. Vi lar også saken bli med det. Ibrahim ønsker ikke å uttale seg noe mer om det som har skjedd, sier den tidligere Haugesund-trener og spilleren som når er leder for A-laget.

Jostein Grindhaug sier at klubben ønsker å ta sin nigerianske spiss på alvor.

– Jeg så at Ibrahim reagerte under kampen. Han gikk både til dommeren og en spiller et par-tre minutter etter at han scoret målet som det ble diskusjon om. Det har helt sikkert sammenheng med at Vålerenga oppfattet ham som unfair og usportslig i situasjonen med målet. Da kokte det i toppen noen hver.

Men Haugesunds sportslige leder understreker samtidig at han ser hele bildet av hva som har skjedd. Den fysiske svært tøffe Haugesund-spissen var i flere knallharde dueller med Vålerenga-forsvaret. Mot slutten ble Nakkim liggende på gresset etter en smell fra Ibrahim.

Tenker også på Nakkim



– Jeg tenker også på Nakkim oppe i dette. Han er ung spiller og opplever noe som er helt jævlig. Det er vanskelig når det er påstand mot påstand. Du må huske at det var svært mye adrenalin i denne kampen. Det gikk fra 3–1 til 3–3 og det kokte utrolig mye. I slike situasjoner kan det skje misforståelser. Ibrahim er dårlig i engelsk også.

Jostein Grindhaug liker på ingen måte at Haugesund kommer opp i en slik sak og poengterer at norsk fotball har jobbet mye for å fjerne rasismen.

– Men nå legger vi vekk dette, sier han. Haugesund møter Lillestrøm på Åråsen søndag.

Ibrahim Shuaibu har vært Haugesund siden i januar 2016. På VGs spørsmål om han tidligere har opplevd rasisme på norske baner svarer han:

– Jeg har aldri opplevd rasisme i Norge.