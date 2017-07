Godset-kaptein om Mendys hodeskade: – Skikkelig ekkelt

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset 4-2 Kristiansund) Kristiansund-spiss Jean Alassane Mendy (27) ble liggende ubevegelig på banen etter en stygg hodesmell i møte med Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes (23).

– Det er aldri kjekt å se noen ligge helt i ro på banen som det der. Du får et lite støkk i deg. Jeg håper virkelig det går bra med ham, og krysser fingrene for det. Jeg synes det var skikkelig ekkelt, sier Glesnes til VG.

Er ved bevissthet

Det ble helt stille på Marienlyst stadion da Mendy ble liggende på banen og fikk hjelp av det medisinske hjelpekorpset. Spissen ble fraktet av banen med båre og sendt til sykehus.

Hjelpekorpset fra Røde Kors kunne ikke gi noen oppdateringer på spillerens tilstand, men han var ved bevissthet i garderoben før han ble kjørt til sykehus.

– Jeg vet nesten like lite som deg. Det siste jeg har hørt, er at han er ved bevissthet, og det er det viktigste, sier Kristiansund-trener Christian Michelsen.

– Hvordan oppleves den situasjonen for deg som trener?

– Det er det fæleste man opplever at en av spillerne dine ligger nede, og at det er så mye usikkerhet rundt situasjonen. Det er fælt å stå der uten å kunne gjøre noe, sier Michelsen.

Mener det burde vært straffe

Hodeskaden til Mendy skjedde få minutter før slutt, på stillingen 4-2 til Strømsgodset. Michelsen mener dommeren burde dømt straffespark for kollisjonen mellom Glesnes og Mendy.

– Jeg er overrasket over at det ikke blir straffe. Han går omtrent igjennom ham. Men sånn er det, dommeren avgjør. Det viktigste er at det går bra med Mendy, sier Michelsen, som beskriver en trykket stemning i garderoben:

– Alle tenker selvfølgelig på Mendy, håper alt går bra med ham, og at han er på føttene så fort som mulig. Det er førsteprioriteten nå.

Jakob Glesnes beskriver kollisjonen med Mendy på følgende vis:

– Det er en duell der begge to går på ballen. Han treffer meg i hoften. Hvordan han gjør det, vet jeg ikke, for jeg har ikke sett det om igjen. Så det vet jeg ingenting om.

Det var flere som ble rystet av å se Mendy ligge ubevegelig på gresset. Marcus Pedersen, som avsluttet en tre måneder lang måltørke i Eliteserien, holdt hendene til ansiktet og så lamslått ut etter å ha sett hvilken tilstand Kristiansund-spissen var i.

– Det er ikke noe hyggelig når sånt skjer på fotballbanen, for du vet ikke hva som skjer. Han er ikke våken der en periode, og det er ikke noe hyggelig. Jeg håper det går bra med ham. Du får en liten støkk i magen når du står og ser på det, sier Pedersen til VG.