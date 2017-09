DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Tromsø 2-1) Nordlendingene jaktet sin første borteseier på fire måneder, men Bassel Jradi (24) skapte trøbbel allerede fra første minutt.

Før kampstart fikk Marcus Pedersen blomster av sportssjef Jostein Flo fordi spissen skulle spille kamp nummer 100 for Strømsgodset. Bassel Jradis jubileum på «bare» 50 kamper ble kun annonsert av speakeren over høytaleranlegget. Men det så ikke ut som om midtbanespilleren trengte ytterligere påskjønnelse, han virket heltent.

– Vi er i god form. Jeg mener vi kan nå Europa, ende på 3. eller 4. plass, sier Jradi til VG.

Scoring etter 58 sekunder

For det var kun spilt 58 sekunder før ballen lå i nettet. Et langt oppspill bak forsvaret til gjestene landet hos Jradi, han tok ned ballen og banket den i mål fra spiss vinkel.

– Da jeg spilte i dansk 2. divisjon scoret jeg en gang etter 40 sekunder, smiler han.

RBK-toget ruller videre: Bendtner scorer og scorer, og RBK vinner og vinner

Etter det ble drammenserne på tribunen servert en heftig sjansebonanza. Hjemmelaget ga gass og burde ledet med flere mål til pause. Ingen skjønte hvorfor Tokmac Nguen ikke fikk straffespark da keeper Gudmund Kongshavn klippet ham ned i feltet, i tillegg reddet nordlendingene på strek.

Legg på litt udyktighet og et par tilfeller av offside, så har du forklaringen på hvorfor Skulleruds menn ikke scoret flere.

I stedet ga de fra seg initiativet, spesielt siste kvarteret. Og Tromsø kom til fire gode muligheter i løpet av omgangen, men det sto bare 1-0 halvveis.

– Det var ikke bra at vi ga fra oss kontrollen. Det har skjedd flere ganger, det må vi analysere, sier banens beste spiller.

– Vi har mentale utfordringer



Nordlendingene startet best etter sidebytte. Og det var ikke ufortjent at de utlignet i det 51. minutt. Gjermund Åsen fant Mikael Ingebrigtsen foran mål og han bredsidet inn 1-1 fra snaut åtte meter. Da ble det pipekonsert på Marienlyst. Den varte dog ikke lenge.

Godset begynte å male på for et nytt ledermål. Dansk-libaneseren Jradi var selvsagt involvert. Han fikk ballen av Nguen, lobbet den over hele Tromsø-forsvaret slik at Nguen kom alene med Kongshavn i mål - 2-1.

– Vi fikk en marerittstart på kampen. Og når vi hadde 1-1 ble vi kanskje for opptatt av å forsvare det ene poenget. Vi har mentale utfordringer, sier Tromsø-trener Simo Valakari til VG.

Les også: Stupheading avgjorde bunnkampen

Tromsø kom til halvsjanser og gode forsøk på tampen, men Godset holdt unna og klatret til 6. plass på tabellen. Laget er i superform etter en grusom vår og har kun tapt en av de siste åtte kampene.

– Hva er det som har skjedd med Strømsgodset etter sommerferien?



– Kanskje trengte vi en ferie? Vi sa hele tiden at vi i hvert fall trengte tid. Det var mange nye spillere her, og trenerteamet kom inn med mange nye personer. Nå sitter ting mye bedre, smiler Jradi.

Uten bortseier siden mai

Med null poeng med nordover fra Drammen er det fortsatt stor nedrykksfare for «Gutan». Det er to poeng opp til kvalifiseringsplassen. Laget har ikke vunnet en bortekamp på over fire måneder, seieren på Lerkendal mot Rosenborg 16.mai. Fire av de syv gjenværende kampene skal spilles hjemme på Alfheim.

– Selvfølgelig har jeg tro på at vi holder plassen, ellers hadde jeg ikke stått her nå, sier den finske treneren.

Les også: Brann-supportere bortvist fra Oslo