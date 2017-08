Godset i fyr og flamme ga Deila juling i Drammen-returen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Vålerenga 2-0) Et Strømsgodset-lag i fyr og flamme ga Vålerenga ordentlig juling i Ronny Deilas retur til Marienlyst stadion.

– Dette er kampen vi virkelig vil vinne, sa Strømsgodsets markedssjef og «Gamle Gress»-vokalist Rune Marthinsen til gjestene på VIP'en før kampstart.

Han siktet både til den utsatte tabellposisjonen, og det faktum at Ronny Deila var tilbake på Marienlyst stadion – som Vålerenga-trener.

Feiende flott angrepsfotball



Og det så ut som at Strømsgodset-spillerne var av samme oppfatning. Anført av en elektrisk Marcus Pedersen, elegante Bassel Jradi og lynraske Tokmac Nguen, gikk hjemmelaget ut i hundre. Og ble der – stort sett i hele kampen.

TUNG DRAMMEN-RETUR: Adam Larsen Kwarasey er borti ballen, men klarer ikke å forhindre at Marcus Pedersen header inn 1-0 til Strømsgodset allerede etter fem minutter. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Kampuret hadde ikke engang rundet fem minutter da Pedersen headet inn 1-0. Innlegget fra Lars Vilsvik var godt, og som en sint okse stanget 27-åringen til ballen. Adam Larsen Kwarasey burde nok ha klart å avverge forsøket, men den snek seg inn via fingrene til VIF-keeperen.

Både Pedersen og Tokmac Nguen kunne ha økt ledelsen for Strømsgodset like etterpå. Det skulle likevel ikke ta lang tid før Vålerenga måtte ta telling igjen. Jakob Glesnes tok med seg ballen opp mot VIFs 16-meter. Kapteinen fant Bassel Jradi, som tok i mot med høyrefoten, før han på strålende vis brukte venstrebenet til å fyre ballen opp i krysset.

En praktfull scoring av dansken som kanskje har vært Strømsgodsets beste spiller denne sesongen.

Sjansebonanza



Deretter meldte også Vålerenga seg på i den fartsfylte og morsomme fotballkampen. Bård Finne fikk en bra mulighet til å redusere, men Espen Bugge Pettersen reddet mesterlig. 12 minutter før pause var Daniel Berntsen enda nærmere. Fra skrått hold avsluttet han i tverrliggeren.

Også Tokmac Nguen, som med sin fart terroriserte Enar Jääger og Simen Juklerød en rekke ganger, hadde flere store muligheter til å score for hjemmelaget.

Etter sidebyttet kom Vålerenga til to tidlige muligheter ved Bård Finne og Christian Grindheim, men det ville seg ikke for Oslo-laget denne kvelden. Et VIF uten Mohammed Abdellaoue og Daniel Fredheim Holm manglet litt klasse på banens siste tredjedel, selv om Ronny Deilas gutter skapte en del foran en solid Espen Bugge Pettersen.

Men veldig ofte ryddet banens aller beste, Jakob Glesnes, opp med imponerende midtstopperspill.

Utover i andre omgang hadde også Strømsgodset en rekke store sjanser til å øke sin ledelse i det som ble et sjansebonanza av de sjeldne: VG noterte 12-7 i målsjanser i hjemmelagets favør.

Egentlig burde kampen ha endt noe slikt som 4-2. Men publikum måtte nøye seg med 2-0, uten at det gjorde så mye for Godset-fansen.

De klappet et hardt presset SIF-lag av banen med stående applaus.

PS! Med seieren krabbet drammenserne opp i ryggen på Vålerenga på tabellen. Strømsgodset er på 12. plass med 22 poeng. VIF er nummer 11 med 23 poeng, men har én kamp tilgode.

