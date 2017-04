DRAMMEN (VG) Strømsgodset-helt Tokmac Nguen (23) mener drammenserne er gode nok til å ta gull, men meldingen fra trener Tor Ole Skullerud er klar: Kom deg ned på jorden!

– Det er bare til å slappe av og «chille». Vi har veldig bra spillere. Det er en lang sesong. Når det begynner å bli tøft har vi også spillere på benken som kan komme inn og avgjøre for oss, sier Nguen til VG etter å ha avgjort oppgjøret mot Sandefjord med en nydelig scoring etter 65 minutter.

23-åringen er oppvokst i Drammen. Nå er han kanskje byens fremste ballkunstner. Det gir selvtillit. Med et følsomt touch og et kvikt, bananskrudd skudd lørdag kveld sto han bak Strømsgodsets avansement til en 5. plass på tabellen.

Les også: Matchvinner Nguens melding til lagkamerater og fans

Går for gull

Etter Sandefjord-kampen var Nguen ettertraktet blant journalistene i spillerkorridoren under Marienlyst stadion.

Ikledd den blå Strømsgodset-drakten med nummer 93 på ryggen, svarte den fotrappe kantspilleren bestemt på alle spørsmål – inkludert hva som bør være lagets ambisjon for sesongen. For Nguen er ikke i tvil:

– Å utfordre Rosenborg, sier 23-åringen, og tar VGs mann litt på sengen.

– Denne sesongen?

– Denne sesongen. Jeg har veldig stor tro på at det er mulig. Det er derfor jeg spiller fotball. Jeg er ikke her for å spille om plassene bak Rosenborg. Jeg vil utfordre dem.

I Bergen: Børven har hemmelig scoringsmål

Skulleruds melding

Etter en rufsete start på sesongen med åtte poeng av 15 mulige, så Strømsgodset bra ut i første halvdel av annenomgangen mot Sandefjord. Hverken dét eller det glitrende målet til Nguen er likevel nok til å få trener Tor Ole Skullerud til å støtte uttalelsene til sin kreative midtbanemann.

– Nå må vi holde bena godt plantet på bakken, tror jeg, for vi har mer enn nok med å utvikle oss til å bli bedre. Å begynne å snakke om Rosenborg og hvem som skal vinne eliteserien, syns jeg ikke er på sin plass, sier Skullerud til VG, mens han rister forsiktig på hodet og smiler.

– Ikke imponert av RBK

Nguen mener derimot at Rosenborg ikke har fremstått bra, selv om trønderne står med fire strake seirer før søndagens møte med Aalesund på Lerkendal.

– Jeg er ikke spesielt imponert. Jeg tror RBK vil få større utfordringer i år. Potensialet vårt er veldig stort. Vi må bare komme oss opp på et enda høyere nivå, for vi har mye å gå på, sier Nguen.

Det siste er Skullerud enig i.

– Vi har mye å gå på med tanke på å skape mer og få til enda mer i det offensive spillet vårt. Det er ikke overraskende, for så vidt. Vi har møtt lag som har lagt seg veldig lavt så langt, og det er ikke lett å møte. Hvor står vi? Vi er der vi er, sier Godset-sjefen.

Fornøyd Bohinen

Det samme tenker Sandefjord-trener Lars Bohinen. Etter 0-1-tapet i Drammen er det nedrykkstippede laget hans på 9. plass.

– Jeg syns vi har spilt stort sett bra. Prestasjonsmessig har vi vist at vi henger med. Vi spiller vi en god og kontrollert første omgang. Vi glipper fullstendig i det første kvarteret i andre omgang, og det koster oss poenget, sier Bohinen til VG.