Godset hangler videre: Har (nesten) sluttet å vinne på hjemmebane

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Molde 1-1) For ikke så veldig lenge siden var Strømsgodset Norges beste hjemmelag. Nå er ikke drammenserne i nærheten.

Eirik Ulland Andersen scoret i sin fjerde kamp på rad i Eliteserien og reddet ett poeng med nok et kanonskudd. Men: Laget som tidligere stort sett vant hjemme på Marienlyst, sliter med å hente tre-poengere på «Gamle Gress».

I kun tre av de syv hjemmekampene denne sesongen har det blitt seier: Mot Haugesund, Sandefjord og Viking. Uavgjort var et greit resultat mot Molde, etter at Björn Bergmann Sigurdarson viste hvilken strålende spiss han er da han ga gjestene ledelsen etter 38 minutter.

Molde skapte mest og så farligst ut før pause, men Eirik Ulland Andersens strøkne skuddfot sørget for 1-1 like etter pause. Andreas Linde hadde fingertuppene på ballen uten at han klarte å slå skuddet utenfor Molde-målet.

Begge lag gikk for tre poeng utover i andre omgang. Aller nærmest scoring var Bassel Jradi fem minutter før slutt. Fra skrått hold skjøt dansken på undersiden av tverrliggeren – og ut...

Dermed er fortsatt Strømsgodset i betydelig trøbbel. Med 15 poeng på 14 kamper ligger klubben på kvalifiseringsplass. Nå venter to svært viktige kamper – som fort kan komme til å definere resten av sesongen for Tor Ole Skullerud og hans menn: Borte mot Lillestrøm og hjemme mot Kristiansund.

Molde er på femteplass med 21 poeng.

PS! Begge lag ropte på straffespark i hver sin handssituasjon i andre omgang, men det ville ikke dommer Tom Harald Hagen være med på.