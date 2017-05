Godset-artisten Jradi ville forlate klubben - nå stråler han

DRAMMEN (VG) I fjor måtte han lånes ut til Lillestrøm. Nå er Bassel Jradi (23) en av Strømsgodsets beste spillere, og han vet hvorfor det har snudd.

Med tre mål og fire assist har danske Bassel Jradi vist seg frem for et Strømsgodset som har hatt en trøblete sesongstart. I den viktige bunnkampen mot Viking kjørte han karusell med Michael Ledger, scoret to mål og forlot banen til stående applaus.

– Jeg får ballen på siden, så trekker jeg til venstre, inn til høyre, til venstre og høyre igjen. Han var ikke i nærheten av ballen, så det var deilig, sier en fornøyd Jradi til VG.

Ønsket seg bort

Før sesongen 2016 ble Bassel Jradi utlånt til Lillestrøm etter et år, etter at han i 2015 sesongen kun fikk starte to kamper for Strømsgodset. Han forteller at han hadde godt av låneoppholdet i Lillestrøm, men innrømmer at tanken på å forlate Godset var der.

– På det tidspunktet kan jeg være ærlig å si at jeg var nervøs for at det skulle bli det samme som mitt første år her hvor det ikke gikk så godt. Jeg ville bare spille fotball, jeg elsker å spille fotball, så jeg gidder ikke sitte på benken. Når du spiller kamper vet du hva du skal bli bedre til, du kan gjøre det bra på trening også, men kamper tar det til neste nivå. Det er veldig viktig så kan du se tilbake på en hel sesong hvor du har spilt fast og se hva du har gjort bra og dårlig, sier 23-åringen som hittil i år har startet 10 av 11 kamper.

– En artist

At han nå er tilbake og presterer godt mener han at han kan takke Tor Ole Skullerud for.

– Han ringte meg og sa han ønsket meg tilbake til Godset. Det viste meg at han hadde tillit til meg og troen på at jeg kunne gjøre det bra her. Jeg skjønte at jeg kom til å få spille. Du skal spille fotball for å vise hva du kan, og det er ikke så mye å vise på benken, sier 23-åringen.

Skullerud selv er glad for at det har fungert godt etter at Jradi ble hentet tilbake.

– Jeg var veldig tydelig på at jeg ville ha han tilbake til Godset, fordi jeg alltid har likt Bassel. Jeg synes han har vært meget god hele sesongen. Han har vært en av de som har prestert hele veien, og nå ser du resultatet av at han har selvtillit og at han er en artist. Bassel er en meget godt spiller når han er i det humøret der, sier Strømsgodset-treneren.

Også Strømsgodsets kaptein er full av lovord om sin danske kollega.

– Han har jobbet hardt hele veien. Bassek er en fantastisk fin fotballspiller, så at det løsner nå er fortjent, sier Jakob Glesnes.

Her kan du se høydepunktene fra 4-2 seieren mot Viking:

Håper på mer selvtillit

Etter den viktige seieren mot kriserammede Viking, ser det litt bedre ut for Drammenserne som klatret fra 15. til tiende plass. På torsdag venter lokaloppgjør i Cupen mot Mjøndalen, før en tøff bortekamp mot Rosenborg.

– Vi har hatt et møtet og snakket om noen ting som vi skulle endre spillemessig og det gjorde vi mot Viking. Vi var mer på ballen og var aggressive. I noen av de andre kampene har vi slått en del lang og løpt etter ballen, nå gikk vi inn og dominerte kampen, sier Jradi.

– Jeg håper å tro at dette var forløsende for oss, og at vi får mer selvtillit. Når du vinner en kamp eller to så ser situasjonen langt bedre ut, og det gjør det faktisk for oss nå, forteller Tor Ole Skullerud.

