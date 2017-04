Gabrielsen sverger hevn over Hellands gullfeiring

Ruben Gabrielsen (25) koker innvendig når han tenker tilbake på scenene der Pål André Helland (27) plantet Rosenborg-flagget på Moldes hjemmebane.

Bildene av Pål André Helland, da han plasserte Rosenborg-flagget i en champagneflaske i midtsirkelen på Aker Stadion, plager fortsatt Molde-kapteinen.

– Jeg glemmer det aldri



Nå reiser 25-åringen til lørdagens storkamp på Lerkendal med ett mål for øye: Hevn.

– Da han plantet flagget utpå her da de vant... Jeg glemmer det aldri. Det gjør jeg virkelig ikke. Jeg håper å få hevn der, sier Gabrielsen til VG.

Helland bare gliser når VG konfronterer ham med hendelsen som definitivt ikke er glemt i «Rosenes By».

– Det var litt av poenget: Å irritere både spillerne og publikum. Det må vi by på, sier Rosenborg-vingen.

Trønderen forteller at Gabrielsen ikke la noe i mellom da de møttes på landslagssamling i november, i underkant av to måneder etter flaggplantingen.

– Da jeg snakket med Ruben om det på landslagssamlingen i Tsjekkia, så sa han at det var fryktelig irriterende. At det kokte inne i ham.

Helland håper Gabrielsen er overtent



Helland synes det bare er bra at Gabrielsen bruker seansen som motivasjon

– Det er bra. Vi får håpe at han er litt heit i pappen og drar ned noen som bakerste mann etter et par minutter. Da har jeg oppnådd maks med den flaggplantingen, sier en smilende Helland.

FEIRET GULLET I MOLDE: 24. september i fjor kunne Pål André Helland og Rosenborg slippe jubelen løs etter å ha sikret seriemesterskapet på erkerivalens hjemmebane. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , NTB scanpix

Lørdagens toppkamp mellom de to erkefiendene som begge står med full pott etter to runder, ligger an til å bli et heftig oppgjør.

Ruben Gabrielsen er overbevist om at han kommer til å le best – til slutt.

– Jeg har ham i tankene av og til. Og tenker at jeg får min revansje. Det er det ingen tvil om. Ingen tvil, lover den tidligere Lillestrøm-spilleren.

Og han vil ikke være med på at Rosenborg får en enkel vei mot nok et seriegull.

– Potensialet vårt er skyhøyt. Men vi må heve bunnivået vårt. Hvis du tror at jeg går ut på matta og tror at det ikke er mulig... Da har jeg ikke noe der å gjøre.

– Så du mener at dette Molde-laget kan gi Rosenborg en fight om gullet?

– Det jeg sier er at jeg ikke går ut på matta der uten å tro at vi kan vinne gull. Enkelt og greit, sier Ruben Gabrielsen.

