NADDERUD (VG) (Stabæk-FKH 0-3) Stabæk-leiren mener de ble snytt for scoring i det ydmykende tapet for FK Haugesund.

Etter fire seirer av fem mulige hadde Stabæk sjansen til å overta ligaledelsen med en ny triumf mot FK Haugesund, men i stedet kunne de hvitkledde rogalendingene reise hjem med tre poeng etter å ha utklasset vertene.

Men på stillingen 2–0 trodde Eliteseriens toppscorer, Stabæks Ohi Omoijuanfo, at han hadde utlignet etter en corner, før spissen konstaterte at dommer Dag Vidar Hafsås hadde annullert nettkjenningen for en forseelse av lagkamerat Morten Skjønsberg.

Det er en avgjørelse ingen av de to Stabæk-spillerne er enig i.

– Det skal aldri være frispark, men sånn er det når keeperen er involvert, da får de ofte fordelen med seg. Men vi fortjener å tape i dag, vi er ikke gode nok i det hele tatt, forteller Omoijuanfo til VG, før Skjønsberg overtar:

– Jeg har sett situasjonen i ettertid. Jeg synes frisparket er litt billig. Hadde vi fått det målet hadde vi fått en «rysare» av en fotballkamp på slutten der, men sånn ble det jo ikke, sukker Skjønsberg.

– Et avgjørende øyeblikk

Mannen som fikk frisparket, FKH-keeper Per Kristian Bråtveit, mener på sin side at dommer Hafsås gjorde rett i duellen mellom han selv og Skjønsberg.

– Der og da føler jeg at en mann springer meg ned. Fra der jeg står ser det riktig ut, men jeg regner med at Stabæk-spillerne er uenige, sier sisteskansen til VG.

Det har Bråtveit rett i. I tillegg støtter Stabæk-sjef Toni Ordinas sine to bærebjelker, Omijuanfo og Skjsøberg. Spanjolen mener at den annullerte scoringen kunne endret kampen hvis Hafsås hadde vurdert situasjonen annerledes.

– Det finnes et øyeblikk hvor vi kunne endret kampen. Jeg vet ikke om det var riktig, men fra benken må jeg stole på dommeren. Men det var et avgjørende øyeblikk. Hvis man scorer der kan mentaliteten og energien endres. Men i den andre omgangen var Haugesund smartere og bedre enn oss. Det var en skuffende forestilling av oss, erkjenner Ordinas overfor VG.

Han håper laget nå tar lærdom av tapet, for allerede om en uke venter Vålerenga på nasjonalarenaen for spanjolen og hans gutter, mens Haugesund får besøk av Sogndal til kamp om nye poeng. Med to oppgjør igjen av runde seks, ligger Stabæk på en foreløpig 3. plass på tabellen. Etter søndagens seier er FKH nummer seks.

Husklepp gliste for scoring

I det som utviklet seg til å bli en tøff kamp mellom to hardtarbeidende lag på en slitt Nadderud-matte, stanget FKH-kaptein Filip Kiss inn 1–0 for gjestene like før pause.

Bare åtte minutter etter sidebytte økte Erik Huseklepp ledelsen da bergenseren scoret sitt første mål for klubben etter å ha tråklet seg gjennom halve Stabæk-forsvaret.

– Jeg dribler meg fint innover i banen, før jeg får et litt for langt touch. Da gir jeg alt for å prøve å få ballen med meg. Det er litt flaks og litt dyktighet, og da blir det mål. Det var veldig deilig med scoring og seier, sier Huseklepp til VG og gliser.



FKH-komplekset



Mot tampen av kampen forsøkte hjemmepublikumet å oppildne blåtrøyene til en siste innsats, men i stedet var det innbytter Haris Hajradinovic som kunne juble for FKHs tredje nettkjenning.

Tapet kommer etter en god seriestart for Stabæk, uten at nederlaget er spesielt overraskende. I alle fall ikke hvis man tar statistikken i betraktning.

Den forteller om et solid innbyrdes overtak for Haugesund, noe som igjen ble gjeldende søndag kveld. På ti forsøk har ikke Stabæk klart å vinne en eneste gang mot FKH-trener Eirik Hornelands mannskap.

– Det var en tøff bortematch på en vanskelig bane. Det er en dårlig start på kampen fra oss, men så får vi målet – og jeg synes vi gjør en bra andre omgang, forteller Horneland til VG.

– Hvorfor har dere så godt grep på Stabæk?

– Det har jeg ingen god forklaring på. Det kan være tilfeldig, men det handler om å forberede seg godt.