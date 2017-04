Full krangel og beskyldninger etter tabbedramaet

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Vålerenga 4-3) Dramaet tok fyr da Ibrahim Shuaibu scoret etter en megatabbe av Vålerenga-keeper Marcus Sandberg. Haugesund-spissen og Vålerenga er svært uenige om hva som ble sagt etter den svært kontroversielle scoringen.

Den 20 år gamle nigerianeren satte inn 3–1 etter at Haugesund hadde kastet et fair play-innkast inn mot Vålerengas mål. Midtstopper Markus Nakkim spilte ballen inn til den uheldig svensken som regelrett bommet på ballen før Ibrahim scoret.

Det skapte voldsom røre ute på banen, men dommer Tore Hansen var sikker i sin sak og godkjente målet. Ibrahim påstår at en Vålerenga-forsvarer kalte ham stygge ting, mens Haugesunds pressesjef i intervjusonen, Otto Pedersen, står ved siden av.

– Forsvareren, jeg vet ikke hans navn, kalte meg «a monkey». Fordi jeg bare fulgte markeringen. Jeg måtte markere. Så scoret jeg målet. Det var forsvareren med den på hodet, sier Ibrahim og markerer med hånden mot hodet og legger til at han også ble kalt «stupid».

Nekter



Nakkim er eneste Vålerenga-spiller med hodebeskyttelse. Han benekter på det sterkeste å ha sagt det Ibrahim påstår eller noe som kan tolkes i den retning.

– Jeg aner ikke hva han snakker om. Dette er 100 prosent usant. Jeg har aldri sagt noe sånt og kommer heller aldri til å si noe i nærheten av dette, sier en rystet Nakkim etter å ha blitt konfrontert med Ibrahims påstand av VG.

Ibrahim forteller at han gikk til Haugesund-kaptein Filip Kiss og midtbanespiller Eirik Mæland med saken etter kampen.

– Jeg har snakket med Ibrahim. Jeg hørte selv ikke noe slikt ble sagt, men det er jo på ingen måte greit om noe slikt ble sagt ute på banen. Det er i tilfelle langt over grensen, sier Mæland.

– Ville aldri sagt noe slikt



VG har heller ikke snakket med andre spillere som bekrefter at det kom rasistiske utsagn i koket som oppsto. Ronny Deilas, assistent Morten Tandberg, behandlet saken fra Vålerengas side etter kampen.

– Jeg står 110 prosent ved siden av Markus (Nakkim) her. Han er en ærlig og ryddig gutt slik jeg kjenner ham. Han ville aldri ha sagt noe slikt, hevder Tandberg.

Vålerenga-trener Ronny Deila sier «at nå må vi slutte å snakke om fair play», men påpeker at Vålerenga fikk kastet ballen i en helt annen korridor enn der spillet var i forkant. Han er tydelig oppgitt over situasjonen og påstår det var en gresstue som satte keeper Marcus Sandberg ut av spill rett før Ibrahim scoret.

– Nei, svarer målvakten.

– Han slo ballen mot meg og den treffer min venstrefot. Det er sånt som hender. det får man tåle som keeper. Det er bare å stå opp og gå videre. Ingen problemer, sier Sandberg om tabben.

Skjønner reaksjonene



Haugesund-spillerne er slettes ikke soleklare på at situasjonen ble løst riktig.

– Jeg skjønner at Vålerenga reagerer selv om det går noen sekunder før det skjer. Kanskje er det i en gråsone, sier Eirik Mæland. Erik Huseklepp sier:

– Det er et mål i grenseland.

Vålerenga kom tilbake, scoret to mål med innbytterne Muhamed Keita og Magnus Grødem, før Frederik Gytkjær endelig avgjorde kampen med sitt andre mål for kvelden. Haugesunds nye danske er toppscorer i Eliteserien med tre mål på to kamper.

– En ubeskrivelig følelse. Første kamp på hjemmebane. Jeg kunne ikke ønsket meg noe bedre.