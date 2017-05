SANDEFJORD (VG) Sandefjords formspiss Flamur Kastrati (25) hevder at et møte med en NFF-ansatt gjorde ham sint og fikk ham til å vrake det norske landslaget.

Men både toppfotballsjef Nils Johan Semb og A-landslagets pressesjef Svein Graff sier at samtalen Kastrati referer til er ukjent for dem.

– Jeg har valgt Kosovo og det står jeg for. Det norske landslaget ignorerte meg. Nå skal det sies at jeg hadde en samtale, som jeg ikke har lyst å ta opp. Det var en tøff og intens samtale, og det var grunnen til at jeg valgte Kosovo, forteller Kastrati.

25-åringen sier at han skal ha bestemt seg etter U21-EM i Israel sommeren 2013, og i februar 2014 skrev VG at Kastrati hadde bestemt seg for å spille for foreldrenes hjemland.

– Hva ble sagt på møtet som gjorde at du ikke ville spille for Norge?

– At jeg mest sannsynlig ikke kom til å komme dit. At jeg ikke var i nærheten og sånne ting. Det er for så vidt greit, folk må ta sine egne valg. Men jeg har spilt for Norge fra G16 til og med U23, scoret en del mål og vært på det historiske U21-laget. Når jeg ikke fikk sjansen til å vise meg frem på en samling, så synes jeg det er litt dårlig gjort.

Les også: Chelsea ble jaget ligagullet

Fikk klar beskjed

A-landslagets pressesjef Svein Graff skriver følgende i en SMS til VG:

– Det er vanskelig å kommentere samtaler og uttalelser vi ikke kjenner til. Landslagsledelsen ønsker til enhver tid å ha de beste spillerne tilgjengelige for landslaget, men respekterer at enkelte av forskjellige årsaker velger å representere en annen nasjon. Det var for eksempel tilfellet med Valon og Veton Berisha som valgte å spille for henholdsvis Kosovo og Norge fordi brødrene hadde sterke følelser for begge nasjoner.

Kastrati, som står med fire mål for overraskelseslaget Sandefjord denne sesongen, vil ikke si mer enn at det var «en i NFF».

FORMSTERK SPISS: Flamur Kastrati møtte VG på Sandefjords hjemmebane Komplett Arena. Foto: Sindre Øgar

– Ble du forbanna?

– Jeg var pissed forbanna, det var jeg.

– Hvor klar var beskjeden?

– Den var klar.

– Men du vil ikke si hvem som ga den?

– Helst ikke.

Bohinen: – Rart

Per Joar Hansen, som er landslagssjef Lars Lagerbäcks assistent, sier at han ikke kjenner saken, og at han derfor ikke kan kommentere den.

– Kastrati kan fortsatt velge Norge siden han ikke har offisielle kamper for Kosovo. Er han aktuell hvis han ombestemmer seg?

– Svaret på det er «ja». Alle som presterer over tid er aktuell for et A-landslag.

– Per dags dato står jeg for valget mitt. Det skal veldig mye til at jeg skal endre det, men man vet jo aldri, sier Kastrati.

Sandefjord-trener Lars Bohinen synes det er rart hvis Kastrati har blitt avskiltet av NFF.

– I fotballen skal det være veldig vanskelig å avskrive folk. Da skal det være veldig spesielle årsaker. Men jeg er ikke kjent med denne saken.

– Alle fotballspillere utvikler seg i ulik takt. Noen blir gode og debuterer når de er 18-19, noen når de er 24 og noen når de 30 år. Alle som presterer over tid er aktuelle. Vi driver ikke alders-apartheid, sier Per Joar Hansen, som er imponert over Kastratis start i 2017.

– Flamur er en veldig hardtarbeidende spiller som alltid gir 100 prosent for laget. Det kan jeg underskrive på. Han gjorde en veldig god jobb for meg på U21, sier «Perry».

Sandefjord-spissens agent Stein Hoff mener døren ikke er helt lukket for Norge-spill.

– Hvis Norges landslagssjef finner ut at han kan være en aktuell spiller, så har han foreløpig bare spilt vennskapskamper – og da kan han fremdeles velge Norge. Inntil det er ikke dette noen stor sak for Flamur og meg.