Frykter Viking-helten blir solgt

STAVANGER (VG) (Viking – Odd 3-0) Først scoret han selv, så var han nest sist på ballen før han skaffet Viking straffe. Viking i pengenød kan se seg nødt til å selge Samuel Adegbenro (21).

– Det er ingen i Viking som vil selge Samuel, men fortsetter han som dette er klubben i en posisjon hvor vi ikke kan si nei til et tilbud, sier Ian Burchnall.

Viking er hardt presset både økonomisk og sportslig. Den britiske treneren fikk kun hente én spiller i vinteren overgangsvindu, før pengesekket ble snørt kraftig igjen. I sommer klubben se seg nødt til å selge for å få balanse i regnskapet.



VG får opplyst fra kilder i Viking at Karol Mets og Kristoffer Haugen skal være blant spillerne som kan gi penger i klubb-kassa.

– Vi må være smarte. Vi hentet Adegbenro for småpenger, så om han forsvinner får vi hente andre spillere for de samme småpengene, smiler Burchnall.

Viking-treneren nøt synet av en nigerianer i storform hjemme mot Odd søndag kveld. For etter fire kamper uten poeng og kun en scoring, kom den velkjente ketchup-effekten for siddisene.

Det takket være Adegbenro som var involvert i alle scoringene. Nigerianeren løp, skapte sjanser og var stadig til bry for et tafatt Odd-lag.

Uten evne til å stå stille og avslappet, tripper han frem og tilbake mens han svarer litt sjenert på spørsmålene han får.

– Hvor lenge blir du i Viking?

– Det kan jeg ikke svare på nå, smiler han.

Storspilte: Samuel Adegbenro ble banens beste da Viking slo Odd svært fortjent 3-0. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Endelig scoret Viking



I fjor maktet ikke Viking å slå Odd, og det buttet for vertene allerede før kampstart søndag. Kwesi Appiah skadet seg på oppvarming og måtte erstattes av Mathias Bringaker.

Det skulle imidlertid ikke prege de mørkeblå i særlig grad. For etter en god første halvtime hvor hjemmelaget var et knepp bedre enn Odd, kom endelig målet Viking stadion hadde ventet på. Claes Kronberg fikk legge inn fra venstre kant, og i boksen var Samuel Adegbenro best i lufta og stanget inn 1-0-ledelse via stolpen. Dette var bare det andre målet til Viking så langt i år, og det første på hjemmebane.



– Vi fikk virkelig slite med Adegbenro i dag, og jeg tar ansvar for hvertfall den første scoringen. Der kommer han på bakre stolpe og får heade, så den kan jeg ta på min kappe, sier Espen Ruud til VG.



Odd var på høyde med Viking periodevis i første omgang, men var lite faretruende. Nevnte Ruud testet Iven Austbø med et frispark tidlig i omgangen, men uten å true Viking-keeperen i særlig grad. Minutter senere skulle i tillegg et halvfarlig skudd bli reddet på streken.

– Adegbenro herjer med oss, og utenom det er vi ikke i nærheten av der vi skal være. Det er puslete, forteller en svært skuffet Dag-Eilev Fagermo til VG etter kampen.

Den ellers så livlige Odd-sjefen var ordknap og brukte lang tid på å komme ut av garderoben for å møte pressen på Viking stadion. Under intervjuet med VG var han mer sugen på å forlate seansen enn å fortsette.



Tar ansvar: Espen Ruud fikk slite mot Viking søndag. Odd-veteranen tar ansvar for vertenes første mål. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Grisebillig straffe



Etter en ellers så sjansefattig første omgang, ble den andre langt mer underholdende. Etter 58 minutter skulle Viking doble da Adegbenro igjen kom på et av sine mange løp. Foran mål fant han Bringaker som styrte inn 2-0-scoringen.

Og bare fire minutter senere skulle det bli ny Viking-jubel. Nok en gang var Adegbenro farlig frempå da han fikk utfordre fra venstre side. I feltet slo han ballen i hånden på Ruud. Straffen satt André Danielsen sikkert i mål.

– Straffen er grisebillig. Ja, den går i hånda mi, men jeg har armene inntil kroppen. Jeg får begynne å legge hendene på ryggen, sier Ruud oppgitt.

Flere mål ble det ikke til tross for full Viking-dominans i andre omgang.Dermed kunne Viking til slutt juble for tre svært fortjente og ikke minst etterlengtede poeng.

