Frode Kippe er kongen av Lerkendal

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg–Lillestrøm 1-1) Frode Kippe kan kalles kongen av Lerkendal. Da dansk dynamitt så ut til å ha avgjort kampen mellom de to hundreåringene, headet Lillestrøm-kapteinen inn sin femte Lerkendal-scoring.

På Simen Kind Mikalens innoverskrudde corner gjorde Frode Kippe ingen feil.

– Jeg har ikke scoret så mange mål i det siste, men det har blitt litt av en vane å score på Lerkendal. Det er en god egenskap.

Det er en egenskap Lillestrøm trenger. Før dagens «hundreårskamp» hadde ikke Lillestrøm tatt poeng på Lerkendal på åtte matcher. Sist gang en annen Lillestrøm-spiller scoret i Trondheim, var så langt tilbake som i 2012.

Høydepunkt

Overfor VG innrømmer Kippe at det er ekstra stas å spille på Lerkendal, mot Norges beste lag.

– Det er årets høydepunkt å spille her oppe. God stemning og mye folk gjør at du føler at du spiller en storkamp.



Fem minutter etter utligningen fikk Kippe muligheten til å bli matchvinner. Den muligheten skulle hans gjerne tatt bedre vare på.

– Jeg får gå opp ganske fritt, og skal selvfølgelig sette den også, og score to. Men det ble med det ene målet, som gjør at vi tar med oss det ene poenget.

– Målet var å holde nullen

Fra start av gikk Lillestrøm lavt ut i en 4-4-2-formasjon.

– Det utviklet seg til å bli en kamp som passer oss bra. Vi fikk en del brudd på dem, og kom til en del sjanser på dødballer. Målet var å holde nullen. Det klarte vi ikke, men vi kom tilbake, og det er sterkt.

Lillestrøm fikk hele ti hjørnespark, og fikk uttelling på ett av dem. Nå håper Kippe at laget kan finne tilbake til dødballsoppskriften som gjort laget fryktet i årevis.

– Jeg håper det. Vi har scoret for lite på dødball. Vi har høye og kraftige spillere som skal være farlige på dødball. Blir vi enda litt tøffere i boksen, så skal det komme flere dødballmål.

Egen liga

For andre hjemmekamp på rad rotet Rosenborg bort poeng etter å ha tatt ledelsen. Kippe finner likevel ingen grunn til å kritisere Kåre Ingebrigtsens mannskap.

– Jeg vil ikke si så mye om kvaliteten i Rosenborg, men jeg syns vi gjør en god kamp. Rosenborg leder Eliteserien, og er fortsatt favoritter.

– At en spiller som Bakenga ikke engang er i troppen i dag, sier litt om bredden de har. De er i egen liga i norsk fotball.

Lengst i dusjen?

Lillestrøm-kapteinen var en av de første inn i Lillestrøm-garderoben, men en av de siste ut.

– Hvem er egentlig lengst i Lillestrøm-garderoben?

– Vi har vel en Knudtzon som er ganske treig. Det er mye taping og mye is; det er mye rart som skalk til. Jeg er vel en god nummer to.

«Hundreårskampen»

Mens Rosenborg feiret sin hundreårsdag fredag 19. mai, med jubileumskamp mellom gamle og eldre helter, feiret Lillestrøm sitt jubileum for halvannen måned siden.

Etter kampen markerte Rosenborg jubileet med fyrverkeri fra stadiontaket, men noe fyrverkeri av en fotballkamp, ble 1-1-kampen dessverre aldri.