Frekk frisparkscoring senket Stabæk

NADDERUD (VG) (Stabæk – Sandefjord 1-3) Flamur Kastrati, Joachim Solberg Olsen og Facundo Rodriguez sørget for en fantastisk start på høstsesongen for hvalfangerne.

Det var Flamur Kastrati som åpnet høstens målkonto for Sandefjord da han enkelt satte ballen i tomt mål. Da hadde først Paul Morer dratt av Stabæk-kaptein Morten Skjønsberg og servert lagkamerat Kastrati på gullfat.

Et kvarter før slutt lurte Joachim Solberg Olsen, Mande Sayouba. Sisteskansen var sikker på at Olsen skulle slå et innlegg, men fra skrått hold skrudde backen ballen i nærmeste hjørne, og doblet ledelsen for Sandefjord.

Og med syv minutter igjen å spille fikk Stabæk et lite håp om poeng, da Håkon Skogseid headet inn reduseringen, servert fra Luc Kassi.

På overtid kommer Sandefjord på en kontring, og helt alene med Sayouba punkterer Facundo Rodriguez kampen med å sette inn 3-1 til bortelaget.

Sandefjord var det beste laget i den første omgangen og skapte flere gode muligheter. Rett etter scoringen kom Kastrati nære igjen, men stolpen sto i veien.

Da litt over en halvtime var spilt prøvde Paul Morer lykken. Skuddet gikk via Raymond Gyasi, og nok en gang var centimeterne på Stabæks side, og Sayouba kunne konstatere at skuddet som duppet over han endte i tverrliggeren.

Over i andre omgang slet hjemmelaget lenge med å komme til sjanser. Sandefjord forsvarte seg og tok kontringene godt, og var totalt sett det mest farlige i innledningen. Utover i omgangen tok Stabæk mer over, og kom også til en del gode muligheter.

Rundt 20 minutter før slutt fikset Ahmed El-Amrani straffespark til Stabæk, som virket noe billig. Dag Vidar Hafsås var derimot sikker i sin sak og pekte på straffemerket. En som ikke var like sikker var Ohi, som fikk straffesparket reddet av en god Ingvar Jónsson i Sandefjord-buret.

Mot slutten prøvde Stabæk å presse på for en utligning, men det ville seg ikke. Da kom Sandefjord på en kontring og punkterte kampen.

Med 3-1-seieren til Sandefjord klatrer hvalfangerne opp i ryggen på Stabæk, som kun har ett poeng ned til Lars Bohinens lag. Begge lag ligger forholdsvis trygt på tabellen, der Stabæk med sine 25 poeng ligger ti poeng over nedrykksstreken, og har fem poeng opp til medalje, mens Sandefjord har ni poeng ned, og seks poeng opp til medaljeplass i årets Eliteserie.