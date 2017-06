Fredheim Holm om Kippes skrekktakling: – Det må vi tåle

VALLE (VG) Frode Kippe (39) var nær ved å kastrere Daniel Fredheim Holm (31) på Ullevaal i fjor. – Det må vi tåle, sier Vålerenga-spissen for lørdagens nabofeide mot Lillestrøm.

VG møtte de to som har flest derbyer på samvittigheten i hvert lag til en prat om rivalisering og høye taklinger.

Begge mener dommer Svein Oddvar Moen bør legge lista høyere enn vanlig når han blåser i gang kampen mellom erkefiendene på Ullevaal stadion klokken 18.

– Han startet ved magen...



Kippe satte inn en voldsom takling på Fredheim Holm da lagene møttes i nest siste serierunde i fjor høst. VIF-spilleren hadde avtrykk av LSK-kapteinens knotter i flere uker etterpå.

– Jeg hadde litt merker, jeg hadde det, sier Fredheim Holm.

– Han startet ved magen. Så jobbet vi oss nedover, sier Daniel Fredheim Holm.

– Så det kunne ha fått alvorlige konsekvenser?

– Jeg har en unge fra før, så jeg har ordnet meg, svarer han med et smil.

– Der og da tenkte jeg at det var et uhell. Og at det ikke var all verden. Men jeg ser jo på bildene at det ikke er noe godt å få den stemplingen der han får den. Jeg skjønner at han ligger nede noen sekunder.

– Mange mener at det burde ha vært rødt kort?

– Jeg mente jo ikke det den gangen. I ettertid hadde jeg kanskje ikke reagert veldig på om det ble det. Men det var ikke med hensikt. Jeg gikk etter ballen. Ballen spratt høyt. Så krasjet jeg med Daniel, og beinet låste seg litt. Da ser det stygt ut.

Deila mener Kippe burde vært utvist



– Det var rødt kort. Den var over grensa, mener Ronny Deila.

Men mener Fredheim Holm mener, i motsetning til mange andre, at det var greit at Kippe slapp med gult kort.

– Jeg skjønner hvordan man kan komme inn på den måten når ballen er mellom oss. Jeg synes det var helt greit med gult kort, sier Fredheim Holm - som elsker kampene mot fienden fra Romerike.

– Det er bra trøkk. Du merker det allerede på oppvarmingen at det er en annen type kamp. At det er et derby. Man får litt ekstra tenning, og man vil tråkke til ordentlig. Det blir det gjort i de kampene. Det må vi tåle.

KARATESPARK? Frode Kippe viser at han begynner å dra på årene, og sliter med å kopiere fjorårets takling på Daniel Fredheim Holm – på VGs oppfordring. Foto: Lech Klaudia , VG

Begge skulle gjerne sett at dommerne tillot litt ekstra i kampene mellom erkerivalene.

– Jeg skulle gjerne sett at det var sånn, men jeg tror ikke dommerstanden er like enig i det. Det er en kamp med mye temperatur. Den har litt ekstra ramme rundt seg. Mye folk og to sterke supportergrupper, sier Kippe.

– Kommer du til å gå like hardt til denne gangen?

– Jeg skal prøve ikke å få på meg noen dumme gule eller røde kort. Det er ikke noe bra hverken for meg eller laget. Jeg tror ikke jeg trenger å gjøre så veldig mye for å få laget til å tråkke til.

Taklet på samme måte i 2004



Et dykk i arkivet viser at det ikke var første gang Kippe taklet den teknisk briljante VIF-spilleren. I 2004, i Fredheim Holms første sesong på toppnivå, gikk han inn på lignende vis...

13 ÅR SIDEN: Allerede i 2004 fikk Daniel Fredheim Holm merke Frode Kippes noe voldsomme måte å takle på... I midten: Thomas Holm. Vålerenga vant kampen 2-0. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

– Du er bra på de sparkene der. Det ser ganske likt ut, sier Fredheim Holm.

– Hehe. Det er de to gangene jeg har hatt foten mer enn en meter over bakken, melder Kippe.

– Jeg ser at jeg må få ballen ned på bakken. Jeg må unngå å ha ballen i mageregionshøyde på lørdag, sier Vålerenga-spilleren.

Også trener Ronny Deila håper at dommer Moen lar spillerne få tråkke til ordentlig på Ullevaal.

– Generelt synes jeg det er det alt for snilt i Eliteserien. Jeg synes dommerne tillater alt for lite. Det må være lov med mye tøffere taklinger. Det må være lov å kline til i dueller, uten at man er stygg. Jeg håper vi får en dommer som setter linja høyt slik at vi får en eksplosiv kamp, sier Deila.

