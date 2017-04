Frederik Gytkjær opplevde glede og sorg: Scoret to og mistet bestefaren

HAUGESUND (VG) Han følger opp storebror Christian (26) i Haugesund. Frederik Gytkjær (24) opplevde torsdag kjempesuksess som matchvinner mot Vålerenga. Etter jubelen kom beskjeden om farfarens død hjemme i Danmark.

– Min mor ventet med å si det til etter kampen. Det var tiden for at min farfar skulle dø. Jeg tror det var et beste for ham nå. Min farmor døde også for en måned siden. Det er aldri morsomt når slikt skjer. Men det er en del av livet, sier Haugesund-spissen til VG.

Søndag er det klart for ny kamp - denne gang mot Lillestrøm på Åråsen.

Han hadde mamma på tribunen da Vålerenga ble slått. Hun kunne på den vanskelige dagen for familien glede seg over at sønnen er toppscorer i eliteserien med tre mål på de to første kampene. Det er bare noen måneder etter at Christian Gytkjær ble fjorårets mestscorende med 19 mål for Rosenborg.

Nå ser Haugesund ut til å kunne notere seg for et aldri så lite røverkjøp. Etter det VG kjenner til kostet lillebror Gytkjær bare noen få hundre tusen da han ble kjøpt fra Lyngby i vinter.

– Det har vært en utrolig god start for meg. Jeg har fått trygghet og tro på at dette blir bra, sier han. Christian Gytkjær scoret til sammen 63 seriemål på fire og en halv sesong i norsk fotball. 36 av målene kom for FKH.

– Christian var utrolig fornøyd med Haugesund og hadde stor suksess her. Han likte byen og menneskene rundt klubben. Jeg sto i en situasjon hvor jeg hadde lyst på å prøve noe nytt. Haugesund er det optimale for meg akkurat nå, sier Gytkjær som gikk ut av den danske Superligaen uten scoringer i fjor. Han scoret i sin tid syv mål på 28 yngreslandskamper for Danmark.

Mot Vålerenga satte han inn begge scoringene fra rundt 16 metersstreken. Han ligner med skjegg, hår og øyne på storebroren, Men mener han er en annen type spiss.

– Vi er to vidt forskjellige spillere. Jeg er en mer bevegelig spiller og liker både å være i mellomrommet og være inne i feltet. Mens Christian kaller seg «fox in the box». Han er også fysisk sterkere enn meg. Jeg tror vi ville ha passet helt fantastisk sammen, sier dansken som opplevde det i en treningskamp – med en målgivende pasning – til sin eldre bror i Lyngby.

ET STEG FORAN: Frederik Gytkjær i duell med Vålerengas Herman Stengel torsdag. Til venstre Haugesunds Eirik Mæland. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

– Som brødre «klikker» vi godt. Det hadde vært gøy en dag å spille med ham, sier Frederik. Broren ble solgt til 1860 München. Han har scoret ett mål i 2. Bundesliga, men har nå havnet på benken Sør-Tyskland.

Sportslig leder Jostein Grindhaug er mannen som fikk Frederik Gytkjær til Haugesund. Han forteller at klubben er bevisste på at de skal utvikle og videreselge spillere. De siste årene har Christian Gytkjær, Alexander Søderlund, Thomas Sørum og Nikola Djurdjic vært spiss-suksesser i FKH.

Salget av dem har vært med å bygge opp klubben.

– Vi har hatt flere salg hvor vi har tjent fem til åtte millioner kroner på. Pengene har vært med på å finansiere blant annet nybygget på Haugesund stadion. Uten disse inntektene ville klubbkontoret fortsatt befunnet seg i en brakke, sier Grindhaug som ofte har solgt videre til norske klubber.

– Men vi drømmer jo om et salg til utlandet skal gi 20–25 millioner kroner inn. Det kunne gitt oss mye bedre treningsfasiliteter.

Grindhaug forteller at valget av Eirik Horneland som trener også henger sammen med klubbens filosofi om stadig å utvikle nye spisser:

– Han ønsker å spille med to spisser og passer inn hos oss.

Frederik Gytkjær sier:

– Mange spillere har blitt solgt fra Haugesund. Det er helt naturlig å tenke på. Men for meg er det først fremst viktig å komme til en klubb hvor jeg får kontinuitet og får spille en masse kamper og vist meg fra min beste side. Måten Eirik (Horneland) vil spille fotball på, passer meg riktig bra.