Fotballtrenernes dom over fotballekspertene: – Han tar mye feil

ULLEVAAL (VG) Ny fotballsesong – nye meninger. TV 2-friskus Jesper Mathisen (30) og Eurosports nyansatte meldemitraljøse Kjetil Rekdal (48) er de som vekker mest engasjement blant Eliteseriens trenere.

– Det er sånn det skal være. Jeg er en ekspert og en person som er glad i å mene ting og mener det ofte ganske hardt, det kan være veldig svart-hvitt. Da er det gjerne sånn at du er enig eller uenig. Det trives jeg godt med. Vi mener kun ting om fotball og det er veldig ufarlig, sier Jesper Mathisen til VG.

30-åringen fra Kristiansand sier han elsker norsk fotball og skal fortsette å følge Eliteserien tett for rettighetsstrippede TV 2. Til glede for noen og ergrelse for andre.

For da VG utfordret samtlige 16 trenere i Eliteserien til å plukke ekspertene de er mest enige - og uenige med, ble Mathisen nevnt i begge varianter. Eksempelvis sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (44) at Jesper Mathisen «tar ganske mye feil».

Til det svarer Mathisen muntert at han tok feil av Solskjærs Molde i fjorårsessongen – siden han plasserte dem nærmest gullfavoritten Rosenborg på tabelltipset før seriestart. Det ble bare femteplass til slutt...

– Jeg skal fortsette å melde, fortsette å mene. Og ingen skal ta meg på at jeg ikke har gjort god nok jobb med tanke på forberedelsene. Jeg skal fortsette å ringe, plage folk for å være best mulig informert, erklærer Jesper Mathisen.



– Mener du alt du sier, eller sier du noe for å provosere?

– Selvfølgelig sier jeg noe for å provosere. Men som regel er det ting jeg mener rett fra hjertet. Jeg liker å være ærlig, direkte. De gangene det blir mest støy, er det faktisk ting som kommer rett fra hjertet, rett fra kroppen. Da kan jeg faktisk sitte og dirre i studio, svarer sørlendingen med 93 toppseriekamper for Start og sønnen til den avdøde klubblegenden Svein Mathisen.

Det skal sies at de som blir ment noe om og evaluert i mediene hver dag gjennom fotballsesongen, ikke er like fargerike når de får sjansen til å vurdere motsatt.

Men flere av trenerne lar seg åpenbart engasjere av Kjetil Rekdal. Solskjær holder sin gamle landslagskompis som den han oftest er enig med. Det sier Molde-treneren etter at Rekdals gjentatte, nådeløse karakteristikker av det norske landslaget mot Nord-Irland søndag vakte oppsikt.

– Skal vi ha Kjetil som kommentator, må vi ta Kjetil for det han er. Jeg skal ikke si at jeg koste meg med kampen, men Kjetil har mange gode poenger, mener Ole Gunnar Solskjær.

Eriksens metode



Discoverys formidlingsveteran Bengt Eriksen – som har ment for både VG, TV 2, NRK og CMore tidligere – trekkes frem på pluss-siden av både Arne Erlandsen og Tor Ole Skullerud.

– Jeg er født og lagd i en fotballgarderobe og stoler på at gangsynet mitt virker, som tidligere trener og spiller. Jeg stoler på egen dømmekraft og er ikke opptatt av å «please» 16 eliteserietrenere eller å pynte meg med ord for å imponere noen andre. En flink økonom jeg kjenner til, er opptatt av å våge å gjøre ting enkelt, beskriver Bengt Eriksen.

Den tidligere Vålerenga-spilleren og Skeid-treneren bestreber seg også på at han ikke skal være ufin.

– Meningen min har jeg sagt i alle år. Det er utrolig hva folk tåler om de opplever det på en skvær måte. Derfor er det ikke noe poeng for meg å være super-eplekjekk, men la saken tale for seg, belyse og pakke inn med ord. For du må ha respekt for at folk gjør så godt de kan, sier Eriksen, som blir fast mann i studiopanelet til Eurosport denne sesongen.

Det gjør ikke Mini lenger etter å ha jobbet 17 år for tidligere rettighetshaver TV 2. Muligens til glede for Odd-trener Dag-Eilev Fagermo som nevner den tidligere RBK-vingen som den han oftest har vært uenig med.

– Bakgrunnen for mine uttalelser er syv seriemesterskap og fire cupmesterskap på åtte sesonger i Eliteserien. Deltatt i VM to ganger og spilt på det norske landslaget og det norske klubblaget som har hatt størst sukess, spilt under trenerne som har hatt mest suksess. Har nest øverste trenerutdannelse, vært spiller i 17 år og ekspert i 17 år, oppramser Mini.