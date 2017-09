Fotballekspert om Solskjær-utspill: – Pinlig og dumt

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær (44) kom med et stikk mot Sarpsborg søndag kveld. Nå er laget hans ute av cupen, mens sarpingene er finaleklare.

– Det fremstår pinlig og dumt, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han sikter til Solskjærs uttalelse om Sarpsborg søndag kveld. Sarpingene tapte hele 5-0 borte mot Tromsø etter at trener Geir Bakke valgte å stille med et svært redusert lag for å spare seg til onsdagens cupkamp mot Vålerenga.

Solskjærs stikk til sarpingene lød som følger: «Vi hadde ikke kommet til å tape 5-0 om vi byttet syv spillere, så stallen min er sterkere.»

EKSPERT: Jesper Mathisen jobber som fotballekspert for TV 2. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Skulle bare mangle

Fem dager senere er Sarpsborg klare for cupfinale etter å ha knust Vålerenga 3-0 på bortebane. Molde, på sin side, er ute av cupen etter 3-0-tap på hjemmebane mot Lillestrøm.

– For det første er jeg usikker på hvem som har best stall av Molde og Sarpsborg. Men hvis Sarpsborg i det hele tatt er i nærheten av å ha en like god stall som Molde, så er det fordi det er snakk om én klubb som har gjort en fantastisk jobb med pengene sine, og én som ikke har gjort all verden til jobb. Solskjær kan velge spillere fra en helt annen hylle enn Bakke. Det skulle bare mangle at de hadde en bedre stall, men jeg vet ikke engang om de har det, sier Jesper Mathisen.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med Ole Gunnar Solskjær fredag. Det er verdt å nevne at Molde-treneren pekte ut Mathisen som den eksperten han er oftest uenig med:

– Småarrogante

Mathisen mener Bakke har fått «ufortjent mye kritikk» for sin avgjørelse om å spare syv spillere mot Tromsø, og mener at Sarpsborg-reservene var gode nok til å kunne hamle opp med TIL.

– Hvordan synes du Molde presterer målt opp mot ressursene, sammenlignet med Sarpsborg?

– Det er to forskjellige verdener. Molde bør klare medalje i Eliteserie, hvis ikke har de gjort nok en veldig skuffende sesong. De har egentlig forutsetninger for å nærme seg Rosenborg, men de er veldig langt bak, sier Mathisen.

Fotballeksperten mener Solskjær bidrar til at Molde fremstår som arrogante gjennom uttalelser som den om Sarpsborg på søndag.

– Da jeg så det sitatet, trodde jeg kanskje det var sagt med et glimt i øyet, men det virker som han mente det. Og så taper de semifinalen på hjemmebane mot Lillestrøm, som ikke er et særlig godt bortelag, og da synes jeg det er pinlig. Sånn tror jeg nok Molde blir oppfattet av mange. Jeg tror mange synes de er småarrogante, sier Mathisen.

