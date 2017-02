Forren uaktuell for RBK etter millionkrav

VG får opplyst at klubbløse Vegard Forren (29) krevde syv millioner kroner for å signere for Rosenborg. Det skal ha vært langt over det trønderne var villige til å betale.

I midten av desember kunngjorde Molde at Vegard Forren var ferdig i klubben. Grunnen som ble oppgitt var at avstanden mellom midtstopperens lønnskrav og det romsdalingene var villige til å betale var for stor.

Parallelt har Rosenborg vært interessert i 29-åringen, men VG får nå bekreftet fra informert hold at Forren ikke er aktuell for trønderne per dags dato.

Rosenborg skal ha blitt forelagt et krav fra Forren og agent Jim Solbakken på syv millioner kroner i et rent signeringsbeløp. Grunnlønnen ville kommet i tillegg. VG får opplyst at Rosenborg ikke var i nærheten av å gå med på betingelsene.

– Har vært kontakt

Stig Inge Bjørnebye er sportslig leder i RBK. Han vil ikke kommentere VGs opplysninger.

– Vi har ikke for vane å kommentere spillerlogistikk, sier Bjørnebye.

Heller ikke styreleder Ivar Koteng ønsker å si for mye, men han legger ikke skjul på at det tidligere har vært dialog mellom RBK, Forren og agent Jim Solbakken.

– Det har vært kontakt mellom Rosenborg og Forren flere ganger, så det er ikke noe nytt, sier Koteng.

LANDSLAGSBAUTA: Vegard Forren (bak t.v.) har i flere år vært viktig for Norge, her før kampen mot Tsjekkia i fjor. Hvis han ikke finner seg en ny klubb kjapt, ryker trolig muligheten til å spille mot Nord-Irland 26. mars. Foto: Fredrik Solstad/VG

Forren avviser

Forren har tidligere uttalt at agent Solbakken tar seg av forhandlinger med aktuelle klubber og at han selv ikke har kjennskap til hvilke krav som stilles. Senest i slutten av november, da Molde fremdeles var på banen.

– For å være helt ærlig så er det Jim som styrer absolutt alt. Men jeg vet at han har stilt tøffe krav til Molde. Det er første gang jeg er i en situasjon der jeg står fritt til å velge klubb. Det sportslige er det viktigste, men fotball er en kynisk bransje, og litt kyniske må vi spillere også få lov til å være. Jeg må tenke på fremtiden til familien min, påpekte Forren overfor VG da.

I en SMS til VG torsdag kveld avviser imidlertid Forren at han har forlangt syv millioner i et engangsbeløp for å signere for Rosenborg.

– Ingen kommentar. Min agent tar seg av dette. Men kan bekrefte at det er feil, skriver Forren.

Solbakken har ikke besvart VGs henvendelser i saken.

Molde: – Stor avstand

Molde-direktør Øystein Neerland ønsker ikke å kommentere om forhandlingene med Forren brøt sammen på grunn av et krav om et høyt signeringsbeløp.

Neerland har derimot ingen problemer med å si at avstanden mellom partene var stor.

– Jeg kan bekrefte at det var en stor avstand mellom det vi kunne tilby og kravet hans. Derfor ble vi enige om å avslutte samtalene i fjor, sier Neerland til VG.

Forren var sist måned nær en overgang til 2. Bundesliga-klubben 1860 München, men kom ikke til enighet med tyskerne om rammene for en avtale. Dermed er mannen som i flere år har vært en bauta for det norske landslaget klubbløs inntil videre.

