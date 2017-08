MOLDE (VG) Vegard Forren (29) vil helst ikke rippe opp i at han var på vei til Rosenborg. Nå vil han tilbake på landslaget.

– Jeg er ikke så interessert i å fortelle så mye om det. Jeg var på jakt etter nye utfordringer. Det tok sin tid. Til slutt måtte jeg ta et valg som var best for utviklingen min og for familien min. Jeg var så heldig at jeg fikk muligheten i England (Brighton) da jeg i utgangspunktet skulle være med Rosenborg på treningsleir, sier Forren til VG.

– Det har jeg lagt bak meg nå. Nå er det kun fokus på Molde, legger han til.

– Hva sa Kåre Ingebrigtsen?

– Det må du spørre han om. Det er ikke noe jeg bruker energi på. Fotball er en kynisk idrett. Både spillere og klubber tenker kynisk. Intensjonen min var å spille fotball og tenke best mulig utvikling. Da jeg fikk muligheten i England, så sier du ikke nei takk til en kontrakt der kontra et prøvespill.

I slutten av april slo RBK-trener Kåre Ingebrigtsen fast at Forren ikke kom til å bli Rosenborg-spiller i hans tid som RBK-sjef.

Solskjær tar en sjanse

Forren fikk ikke ett eneste minutt førstelagsfotball i Brighton, og heller ikke Molde-manager Ole Gunnar Solskjær ønsket Forrens fotballferdigheter.

Men Solskjær snudde i sommer, og en superlykkelig Forren kunne smile igjen.

– Sinnssykt deilig. Jeg har samlet opp mye overskudd og energi, og jeg skal bidra sterkt til at vi tar nye steg, sier han når VG snakker med Molde-stopperen i begynnelsen av august.

Siden har Molde slått Tromsø 2-1 på Alfheim og slått Haugesund ut av cupen. I helgen ble det 1-2-tap mot Rosenborg. Forren startet både mot FKH og RBK.

TILBAKE: Vegard Forren på Molde-trening i forrige uke. Foto: Sindre Øgar

– Det er en sjanse å ta å signere en midt i sesongen, men Vegard er veldig innstilt på å gjøre det bra, sier Solskjær.

Vegard Forren er inne i sin tredje periode i Molde, etter to mislykkede forsøk i England.

– Det er utfordrende å gå fra Molde til å krige i Europa. Det er noen som lykkes, og noen ikke. For min egen del har jeg hatt litt utur og ikke vært dyktig nok til å ta sjansene. Det handler om tillit og den biten også. Du må først og fremst vise at du er god nok og at du vil nok. Jeg prøvde, og det holdt dessverre ikke. Erfaringen og opplevelsen tar du med deg videre, sier Forren.

– Jeg vil spille fotball, utvikle meg og ta plassen jeg hadde på landslaget. Jeg kunne drøyd ut, sittet på benken og tjent veldig gode penger (i Southampton). Jeg har alltid tatt valg som er best for meg og de rundt meg, også sportslig sett. Ingen skal ta meg for å tenke kynisk, da kunne jeg sittet tre år på benken og sett pengene komme inn. Det er ikke derfor jeg dro ut. Jeg ville prøve å lykkes på enda høyere nivå.