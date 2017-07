Forren klar for Molde

Vegard Forren (29) er klar for sitt tredje opphold i Molde.

Det bekrefter klubben på sin nettside. Foreløpig har den 29 år gamle midtstopperen skrevet under på en kontrakt ut sesongen.

Forren skrev under for Brighton & Hove Albion i mars, men fikk hverken kamper for klubben i Championship eller fornyet kontrakt da de rykket opp til Premier League.

Forren var aktuell for Rosenborg i vinter, men forlot RBKs treningsleir på Marbella uten forvarsel. Kåre Ingebrigtsen uttalte i etterkant at Forren aldri kommer til å bli Rosenborg-spiller i hans tid i klubben.

Rett før Forren signerte for Brighton, møtte VG en klubbløs og frustrert bleieskiftarbeider:

Forren tok kontakt selv

Det er tredje gang mannen med 33 landskamper for Norge skriver under for Molde. Mellom oppholdene har han hatt to mindre vellykkede perioder i England, først i Southampton, og deretter i Brighton.

–Vegard tok kontakt tidligere i sommer, vi har i etterkant hatt flere fine samtaler. Vi har en felles forståelse for hva som skal til for igjen å bli Molde-spiller, sier administrerende direktør i klubben, Øystein Neerland, om signeringen.

Forren selv sier han er takknemlig for muligheten, samt at han er mer motivert enn noen gang.

– Å få spille fotball for Molde igjen betyr utrolig mye for meg og familien. Etter en tung tid uten fotball er fokuset nå å komme tilbake i toppform og bidra positivt for Molde FK både på og utenfor banen, sier 29-åringen.

Saken oppdateres!