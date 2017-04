– Forren blir aldri Rosenborg-spiller

Vegard Forren (29) har ikke spilt ett eneste minutt med førstelagsfotball etter at han vraket Rosenborg og dro til Brighton.

Den tidligere Molde-stopperen ble med Rosenborg på treningsleiren i Marbella i begynnelsen av mars. Men før RBK-ledelsen fikk satt seg ned med Forren for å diskutere en mulig kontrakt, hadde 29-åringen sjekket ut av hotellet og var bokstavelig talt på vei til engelsk fotball og Championship.

Vegard Forren ble hentet til Brighton på grunn av den akutte skadekrisen i klubben. Halvannen måned etter overgangen står han med et par kamper for U-23-laget og ikke ett eneste innhopp på førstelaget.

Med bare to kamper igjen av sesongen håper Forren at han skal få vist seg frem før korttidskontrakten med klubben går ut. Fredag var ikke Forren i troppen engang da Brighton tapte 2-0 for Norwich. Stopperens neste arbeidsgiver blir ikke Rosenborg.

– Det kommer ikke til å skje. Vegard Forren blir ikke Rosenborg-spiller – ikke i min tid, fastslår Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

– Vegard hadde sin mulighet i mars. Rosenborg-supporterne føler nok litt på måten dette skjedde på. Det handler litt om respekten overfor RBK. I tillegg har vi to stoppere som er venstrebent, så er vi veldig fornøyd også med de to andre stopperne vi har.

– Ikke noe heldig valg



Kåre Ingebrigtsen selv har ingen problemer med det som skjedde i Marbella.

– Vegard Forren har en fotballkarriere og den må han ta vare på selv. Jeg tenker bare på Rosenborgs beste og respekterer spillernes valg. Vegard hadde fryktelig lyst til å spille i England og vurderte det vel som en bedre mulighet å dra til Brighton hvor han fikk et tilbud umiddelbart.

– Med tanke på spilletid ser det ikke ut som han har vært heldig med valget?

– Nei, så langt så ser det ikke ut som noe heldig valg. En fotballspiller ønsker spilletid og jeg håper Vegard får spille noen kamper nå på tampen og vist seg fram nå som Brighton allerede er klar for Premier League.

– Bør være i landslagsdiskusjonen



– Han kunne kanskje vært landslagsaktuell med spill for Rosenborg i eliteserien?

– Ja, han ville nok hatt større sjanse for å spille kamper hvis han var hos oss. Når det er sagt: Vegard har spilt 33 landskamper. Får han tatt ut potensialet sitt er han en god spiller. Jeg leste en plass at Norges landslag savner stoppere, og Forren er definitivt en mann som bør være i landslagsdiskusjonen hvis han er i form.

Vegard Forrens forrige opphold i England endte heller ikke godt. Han fikk ikke en eneste kamp for Southampton før han dro hjem til Molde etter seks måneder i Premier League-klubben fra januar til juli 2013.