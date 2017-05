Forbannet Helland: – Heldigvis er de andre så ræva at vi leder serien

ULLEVAAL (VG) (VIF-RBK 1-1) Rosenborg har ledet Eliteserien gjennom 11 serierunder. Men det kokte av forbannelse i RBK-garderoben etter poengtapet på Ullevaal.

Pål André Helland skriver under på at tonen var hissig.

– Heldigvis er de andre så ræva at vi leder serien likevel. Det koker litt inni meg nå, sier han.

– Vi er for dårlige. Det kladder litt. Vi kan ikke være bekjent av dette, legger han til

RBK-kaptein Mike Jensen snakker om krise etter at Herman Stengel ødela seieren på Ullevaal.

– Fire kamper uten seier er poengmessig krise for Rosenborg, sier Jensen og legger til:

– Humøret er på bunn. Motsatt av hvordan tabellen ser ut.

RBK tok ledelsen i en god og morsomt Ullevaal-forestilling da Milan Jevtovic spilte vegg med Jensen og scoret rett før pause. Men som i jubileumskampen mistet Rosenborg to poeng i 2. omgang. Vålerenga leverte årsbeste og Herman Stengel sikret poengdeling fem minutter før slutt.

– Vi har ligget under til sammen fem minutter denne sesongen. Når vi ligger foran i kampen så klarer vi ikke scoret det andre målet. Dermed får vi ikke de store seirene som gir oss selvtillit, mener Mike Jensen.

SERIELEDER-KRISE: Ballen har ikke gått RBKs vei i fire kamper uten seier. Mike Jensen kaller det krise. Her i kamp med Vålerengas Rasmus Lindkvist. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi klarer ikke å skaffe oss tomålsledelse. Det blir krampaktig og spiller på en masse brudd. Det er et problem og det begynner å bli mentalt. Det skjer noe i hodet på oss når vi leder. Vi blir redde for å tap det vi har. Vi må ha roen. I dag er vi gode til vi mister det.

Kåre Ingebrigtsen mener RBK skulle ha drept kampen med en dødelig kontring i 2. omgang. Vålerenga feide på med spillere i angrep og plassen var stor. Han kaller det dårlige pasningsspillet for «slurv» og mener kun fokus på treningsfeltet kan snu den vonde trenden.

– Bortsett fra starten min i 2014 er dette den tøffeste perioden jeg har vært inne i, sier. Det er små marginer. Vi har enorme målsjanser. Vi må bli flinkere til å ta svinge marginene med oss. Det tror jeg vi skal klare.

Mike Jensen er klokkeklar på hvor problemet ligger.

– Det er ikke angrepsfotballen som har vært poenggivende. Forsvarsmessig har vi vært gode hele sesongen.

– Vi scorer ikke nok mål. Vi slipper inn mellom ett og null i snitt. Men vi scorer jo bare ett mål. Det er for dårlig. Det henger ikke helt sammen, sier Pål André Helland

– Hvilke av de andre lagene er du mest redd for i kampen om gullet?

– Nei, si det. Oss selv, sier Helland til VG.

RBK-keeper André Hansen tok frem noen av sine beste redninger på Ullevaal. Et Vålerenga styrt av Christian Grindheim og Daniel Fredheim Holm viste en intensitet som har vært fremmedord hittil i VIF-sesongen.

Men det var innbytterne Herman Stengel og Henrik Kjelsrud Johansen som ordnet poenget. Mike Jensen var passiv tilskuer da Stengel traff med høyresleggen.

– Vi hadde fortjent tre poeng, mener midtbanespilleren som ifølge Ronny Deila slett ikke likte å sitte på benken fra start.

– Stengel har tatt steg hele tiden. Han var skikkelig skuffet over å sitte på benken, men han må fortsette å levere, sier Ronny Deila og poengterer at Stengel får nye kontrakt med Vålerenga om han «gjør dette over tid».

– I dag var det Vålerenga-sjel, sa Deila som sist fredag tok seg en tur på den berømte Vertshuset på Oslo Øst for å kjenne den ekte Vålerenga-stemningen.

– 1–1 er greit ut fra sjanser, men ut fra trykket i kampen hadde vi fortjent å vinne, mener han.

– Jeg er stolt av gutta i dag. Det er sånn vi skal spille.

Bare seieren manglet på Ullevaal.

For begge lag.