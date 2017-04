Følte seg som Messi – trodde han skulle ta Qaka

KRISTIANSUND (VG) Kamer Qaka (22 år i dag) følte at han var i ferd med å gjøre som Lionel Messi da han gikk fra egen banehalvdel.

Dribleraidet var med på å sette fyr på både laget og publikum på stillingen 0–0 etter 64 minutter:

Midtbanedirigenten mottok ballen 10–15 meter inn på egen banehalvdel. Så satte han fart fremover og kom seg helt inn i Branns 16-meter. Men Qaka fikk ballen litt for langt foran seg da han skulle skyte, og Ruben Kristiansen sto i veien.

– Jeg bestemte meg tidlig for å gå. Da jeg kom forbi de, så tror jeg at jeg ble alt for glad. Ballen sklir fra meg, sier Qaka til VG.

Les også: Straffemål sendte Kristiansund til himmels

Treneren sammenlignet raidet med Maradona



– Jeg trodde faktisk at jeg skulle score. Men beregnet feil.

– Det så ut til å gå så utrolig lett?

KBK-HELTER: Kamer Qaka var banens beste og Sverre Økland scoret det historiske målet i Eliteserien for Kristiansund. Ikke rart de var lettet og lykkelige etterpå. Foto: Anders Tøsse , NTB scanpix

– Hva skal jeg si? Når Kamer har ballen, så ser det alltid lett ut. Det var gøy, svarer han med et smil.

Selv om han var strålende fornøyd med Kristiansunds tre første poeng i Eliteserien, så skulle han gjerne hatt scoringen som ville vært et øyeblikk for historiebøkene.

– Jeg tenkte faktisk på det da jeg løp mot mål. Hvis jeg putter nå, så er det helt Messi.

Trener Christian Michelsen fikk assosiasjoner om en annen liten magiker fra Argentina da Qaka dro på løp.

– Det er så synd at han ikke fikk prikken over i-en der. For det hadde vært en kandidat til årets mål, sier Michelsen.

– Hvilke assosiasjoner fikk du da han bare fortsatte å gå og gå?

– Jeg opplevde en liten argentiner en gang i tiden. Så jeg velger å si Maradona, svarer KBK-treneren – med Nordmøres største glis etter den historiske triumfen.

Se videointervju med Christian Michelsen:

Husker du? Dommerfeil frarøvet Qaka (15) mulig rekord-debut

Syv minutter etter Qakas dribleshow kom scoringen som fikk 3905 tilskuere, minus de fra Bergen, til å reise fra stolene på stadion og hylle byens helter.

Og det var en tidligere rekordholder som fikk æren, etter at Benjamin Stokke gikk i bakken i en duell med Bismar Acosta.

Sverre Økland ble i 2009 tidenes yngste spiller i Tippeligaen da han debuterte for Aalesund bare 16 år og én dag gammel. Rekorden har senere blitt slått av Zymer Bytyqi og Martin Ødegaard, men mandag sto Økland for et historisk mål som for evig og alltid vil være «hans»:

Det første målet til Kristiansund Ballklubb i Eliteserien. Som også sørget for den første seieren på øverste nivå.

– Det viktigste er at vi vinner kampen, men det er så klart artig at jeg blir historisk – når jeg sitter på gamlehjemmet, sier Økland, fortsatt ikke mer enn 23 år gammel.

Les også: Kastrati sjokkerte, og provoserte, Vålerenga

Nilsen mener Coly burde vært utvist



Sivert Heltne Nilsen føler at Brann skuslet bort poengene i en kamp bergenserne så ut til å ha kontroll på lenge. Og han følte at Aliou Coly burde hatt direkte rødt kort da han stemplet Jakob Orlov stygt, ti minutter før det avgjørende straffesparket.

– Det er ikke godt nok. Her har vi snakket om å beskytte spillerne i hele sesongoppkjøringen, sier Heltne Nilsen, som forsto svært lite at han fikk gult kort – det samme som Coly – for å ha sagt sin mening til dommer Svein Oddvar Moen.

– Vi burde ha vunnet kampen. Men vi må sette sjansene våre, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.

For KBK-trener Christian Michelsen ble det en følelsesladet og stor kveld foran entusiastiske nordmøringer.

– Dette er fotball! Vi som elsker KBK, Kristiansund og hele regionen er stolt i dag. Vi har tatt vår første seier i Eliteserien. Og vi tok den på hjemmebane. Det er deilig å kunne gi litt tilbake for den entusiasmen vi blir møtt med, sier Michelsen til VG.

Les også: Qaka er sikker på at han kommer til å bli best