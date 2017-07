DRAMMEN (VG) Da Strømsgodset tok seriegull i 2013, måtte man i stor grad bryte med «Godset-metoden». Så glemte man at det var den som hadde satt klubben i en potensiell gullposisjon.

Det er konklusjonen til dagens Strømsgodset-ledere, som har laget en ny treårsplan, der essensen er at klubben skal finne seg selv igjen.

– Vi bygde opp klubben gjennom en metodikk fra 2005 til 2013, før vi vant seriegull i 2013. Vi hadde avvik fra strategien på alle områder i 2013 fordi vi ville vinne noe. Så har vi slitt, som så mange andre klubber som har overprestert, sier sportssjef Jostein Flo til VG.

Han erkjenner følgende:

– Vi må bli sterkere på spillerutvikling. Den siste tiden har vi vært mer ivrig på å kjøpe enn å utvikle egne spillere.

Strømsgodsets gullår ble fulgt opp med fjerdeplass i 2014 og sølvmedalje i 2015. I fjor kom nedturen med en skuffende syvendeplass – som et lite forvarsel til årets fiaskostart. Godset ligger på kvalikplass før lørdagens duell med Lillestrøm.

Gikk i fella

Torsdag presenterte klubben en «ny-gammel» strategi foran sine sponsorer på Marienlyst. Å bygge klubben skal bli viktigere enn å kjempe i toppen hvert år.

Strømsgodset skal begeistre med offensiv og underholdende fotball, utvikle flere spillere selv og «bare» være et eliteserielag på øvre halvdel av tabellen. Miraklene, som seriegullet i 2013, skal komme «av og til».

– Det er en konsekvens av at vi har drevet klubben for resultatorientert istedenfor å bygge den innad i en periode. Etter ti år med jevn opptur, der vi har tatt ett trinn hvert år, så må vi lære oss motgang for å snu det, sier Flo.

– Hvorfor er det så lett å gå i fella etter at man har overprestert?

– Du kan prøve å finne en klubb i midtsjiktet som overpresterer – og som takler det. Vi kan ramse opp: Start tok sølv, var ute i Europa og gikk ned i 1. divisjon. Stabæk tok seriegull, og mestret ikke det. Vålerenga mestret heller ikke gull. Brann har brukt mange år på å komme tilbake etter sitt gull. Og Tromsø etter sølvmedalje.., sier Flo og legger til:

– Når fotballklubber av middels størrelse med suksess går over til å skulle konkurrere med de store ved å kjøpe like ivrig og satse for mye kapital, så er det ofte begynnelsen på en nedtur.

Årets nedtur har skapt mye frustrasjon og dårlig stemning mellom enkelte supportere og spillerne. Keeper Espen Bugge Pettersen viste fingeren til egne fans, mens klubben har vært nødt til å stenge kommentarfeltet på sitt eget nettsted etter flere ufine meldinger mot klubbens spillere og ansatte.

Jostein Flo er tydelig på at han kommer til å stå i stormen.

– Jeg har hatt mer motgang enn medgang, og det er så mange feiginger som skjuler seg bak en penn og kritiserer enkeltpersoner og alle de greiene der. Det snur ikke en skitt av en dritt. Strømsgodset er et bra lag. Vi må få det ut, og når vi spiller under stort press og alle vender ryggen, så blir syklusen veldig sterk å snu – og vanskeligere enn det egentlig er. Men det er en alvorlig situasjon. Vi ligger tredje sist på tabellen, vi må ha poeng og stressfaktoren er veldig stor, sier den tidligere landslagskjempen.

– Jeg skal være med. Jeg skal ikke vike fra situasjonen. Jeg har hatt mye motgang, og vet hvor kjekt det er å snu det, og hva som skal til for å snu det. Å stå frem sterkere i motgang enn i medgang er viktig for oss ledere.

– Skulleruds formasjonsvalg har blitt kritisert. Ligger det føringer på formasjon eller spillestil i den nye strategien?

– Nei, vi vil spille offensiv og underholdende fotball. Når du taper, så kan du bli tatt veldig på det. Men det er grunnprinsippet vårt. Vi har tapt tre eller fire kamper på Marienlyst de siste fire årene, så vi må ikke bli historieløse heller. Vi går i angrep hver gang, og de fleste ligger lavt mot oss, sier Flo.

– 4-4-2 og 4-3-3 er et utgangspun

kt for en spillemåte, og vi har variert hele veien. Med Ronny Deila spilte vi også 4-4-2, selv om han selvsagt er mest kjent for 4-3-3. Vi har også spilt 4-2-3-1. Når man taper, så kommer kritikken. Jeg synes vi har spilt fantastisk 4-4-2 innimellom i år, og vi prøver å komponere laget etter de spillerne vi har tilgjengelig. Et system over tid kan være en fordel kontinuitetsmessig, men trener kommer og går, og det kan være et hinder å låse seg til ett system, sier 52-åringen.

I den nye strategiplanene heter det at Godset skal utvikle én til to spillere hvert år som er gode nok til å bli tatt opp i A-stallen, og at klubben skal ha landslagsspillere på alle trinn fra G15.

– Det er ikke for å ta bort resultatpress, men for å bli sterkere fra i dag til i morgen. Vi har landslagsspillere i bøtter og spann – hele 14 stykker på aldersbestemte landslag, og sammenlignet med andre norske klubber hadde våre aldersbestemte landslagsspillere mest spilletid i 2016. Det signaliserer at vi er flinke på å utvikle spillere, og at vi må dyrke og gi dem tid. Det er vanskeligere å få frem spillere om du skal kjempe om gull hvert år, og ikke har råd til det, kontra at du bygger deg mot toppen hver dag.