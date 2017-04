Finne glad han dro ut tidlig: – I Norge er det kanskje litt mer soft

VALLE (VG) Han ble buet ut av norsk fotball som 18-åring, men tiden som Tyskland-proff har gjort hodet som senket Viking tøffere.

– Man blir kanskje litt hardere i skallen i Tyskland enn det en blir i Norge der det kanskje er litt mer soft. Man kan definitivt utvikle seg som spiller begge steder, men det var riktig for meg da, sier Bård Finne til VG.

Returen til norsk fotball ble en drøm for Bård Finne (22) som kunne feire tre poeng som matchvinner, men han er glad for årene han fikk i Tyskland.

– Jeg har lært mye. Det har vært opp- og nedturer selvfølgelig, men det har vært gode perioder også hvor jeg har spilt med veldig gode spillere på høyt nivå. Man kan alltids diskutere det at jeg dro ut tidlig, men jeg angrer definitivt ikke på at jeg dro dit. Köln var en bra greie for med da, og nå er Vålerenga det riktige, sier 22-åringen.

Ble buet ut av norsk fotball

Bergens-publikumet var ikke glade for at Finne som 18-åring valgte å takke nei til ny kontrakt i Brann. Da han skulle byttes inn mot Sandnes Ulf i 2013 ble han buet og ropt på (se video i toppen av saken). Selv svarte han med hat trick.

– Det var vel kanskje naturlig at de reagerte sånn. Supporterne vil ta vare på de unge spillerne som kommer opp. Men på den tiden så var riktig for meg å dra ut, sier han.

Turen gikk først til Köln som den gang var i 2. Bundesliga, men rykket opp i 2014. Etter to år i Köln ble Finne solgt til Heidenheim på nivå to i Tyskland, men der ble det etter hvert lite spilletid for nordmannen. Returen til norsk fotball, og Brann-rivalen Vålerenga har skapt reaksjoner, men de bryr Finne seg lite om.

– Jeg tenker mest på at jeg har fått veldig mange fine reaksjoner her i Oslo. Det har vært bra helt siden jeg kom og det var veldig fint under kampen på mandag og etter kampen. Jeg vil fortsette å gi tilbake til supporterne, sier Vålerenga-spilleren.

Skryter av Klanen

Lovordene har vært mange etter scoring og storspill på Ullevaal, og Ronny Deila sammenligner ham blant annet med Mini Jakobsen. Finne legger ikke skjul på at det har vært mye oppmerksomhet det siste døgnet.

– Man blir kanskje litt mer lagt merke til når man spiller i Norge, og her får jeg en litt mer sentral rolle i laget enn det jeg har hatt de siste årene. Jeg har bare lyst til å vise meg frem, sier 22-åringen.

Han vil ikke snakke så mye om landslag og den slags, men er tydelig på at han ønsker å bidra med målpoeng og gi fansen mer å juble for.

– Jeg likte veldig godt det trøkket som var i går, det var fantastisk, sier han om stemningen på tribunen.

Men Klanens «hater, hater, hater Bergen by», er kanskje ikke hans favoritt helt enda.

– Jeg har hørt den ja, og sånt er vel normalt blant tilskuere. Jeg tenker ikke så voldsomt over det. Bergen er fortsatt er fødebyen min, men nå er jeg Vålerenga-spiller.

– Du synger ikke med?

– Nei da, det trenger jeg ikke. Men de skal få lov til å synge, det er sånn det er med rivaleri, smiler han.