Fevang refser Odd-spillerne: – De må gå i seg selv

Den tidligere Odd-kapteinen Morten Fevang (42) går langt i å frikjenne trener Dag-Eilev Fagermo (50). Han mener spillerne må ta skylden for lagets svake resultater.

– Jeg føler ikke at Fagermo må ta skylden. Han har en plan og strategi som har fungert veldig ofte og veldig lenge, så jeg tror ikke man skal skylde på ham. Skylden er det spillerne som har. Det er de som må gjøre jobben. Fagermo kan ikke spille for dem. De må gå i seg selv og ta sin del av ansvaret, sier Fevang til VG, dagen etter Odds brutale 5-1-tap mot Aalesund.

Den tidligere Odd-kapteinen, som spilte 422 kamper for klubben fra 1998 til 2013, legger ikke skjul på at lagets prestasjoner bekymrer ham.

Det gjelder ikke bare de siste fem kampene, der Odd har tapt to ganger og spilt tre ganger 0-0, scoret to mål og sluppet inn syv. Fevang mener Fagermos menn har underprestert helt siden sesongstart.

– De har vært skuffende gjennom hele våren. Det har vært veldig få omganger hvor laget har vært i nærheten av sitt beste. Det er veldig mange som ikke har fått ut potensialet sitt, sier Fevang.

Savner direkte fotballl

Han mener laget må begynne å spille mer direkte fotball.

– Det blir litt for omstendig, litt for lite direkte. Det kreves kanskje en litt mer direkte spillestill innimellom, for det er vanskelig å bryte ned etablerte forsvar. Jeg synes det tar for lang tid. Det er opp til spillerne å være mer kreative og utbedre stilen på sin måte, sier Fevang.

– Er det ikke trenerens ansvar å bestemme spillestil?

– Jeg tror ikke det er Fagermo som sier at de ikke får lov til å være mer direkte. De klarer ikke å bruke de mulighetene de har når de ligger lavt og vinner ballen. Jeg savner raskere valg og mer fart i ballen, ellers blir det så lett å forsvare seg mot.

Fevang om Zekhnini: – For mye spilletid

Rafik Zekhnini var den Odd-spilleren det var knyttet høyest forventninger til før sesongen. Men frem til han scoret et trøstemål i 5-1-tapet mot Aalesund, lå unggutten helt sist på VG-børsen.

– Han har ikke vært bra. Jeg synes kanskje han har fått litt for mye spilletid når han ikke har vært i form. Kanskje han burde fått hvile litt mer. Han har blitt stemplet som en spiller som kan løse opp alle forsvar, men jeg synes det er litt drøyt å forvente at en spiller uten en full sesong i Eliteserien skal ordne opp alt. Det er litt tøft å legge det på skuldrene hans, sier Fevang.

Han forventer mer av samtlige Odd-spillere, og mener laget lider av at midtbanemotoren Jone Samuelsen har slitt med skade i starten av sesongen.

– Laget er veldig avhengig av ham, en motor som river opp spillet, kommer inn i boksen, jobber opp og ned og takler. Noen må stå litt mer frem, for Jone trenger flere kamper for å spille seg i form.

Spillermøte mandag

Etter å ha spilt 0-0 i tre kamper på rad, slapp Odd inn hele fem mål borte mot Aalesund søndag kveld. Det fikk Fagermo til å reagere sterkt.

– Å gjøre så mange store feil med så mange rutinerte spillere er ikke akseptabelt. Det er ikke greit, sa Fagermo. Vi har ikke sluppet inn fem mål siden før krigen, sa Odd-treneren til Eurosport etter kampen.

Mandag samlet han Odd-spillerne til et møte for å diskutere lagets svake resultater. Ifølge Fevang kommer ikke treneren til å brøle i stykker spillerne sine.

– Han pleier å ha en fin tone på de møtene, sier den gamle kapteinen.

Allerede torsdag skal Odd ut i første runde av Europa League-kvalifiseringen når nordirske Ballymena United kommer på besøk.