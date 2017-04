Festfotball fra Aalesund - slo tilbake mot LSK

ÅLESUND (VG) (Aalesund -Lillestrøm 3-1) De hadde ett poeng, og sju baklengsmål på de tre første kampene. I dag var det et heltent Aalesund som lagde stor underholdning på hjemmebane da de knuste LSK.

Det var lagt opp til fest i solskinn og strålende påskevær i Ålesund. De oranje og blå tok opp stafettpinnen med å ta ledelsen etter tre minutter, og kjørte over Lillestrøm på kunstgresset i Jugendbyen.



For det blir langt flere enn 5370 tilskuere, som var dagens antall, i Ålesund hvis de fortsetter slik fremover. Det manglet verken på sjanser eller scoringer for de fremmøtte i en av Eliteseriens mest underholdende kamper så langt.

Spikeren i kista satt da Edwin Gyasi skar inn fra venstre, slapp ballen gjennom til Mostafa «Mos» Abdellaoue, som dunket inn 3-0.

– Vi har snakket om det, at når han skjærer innover så skal jeg gå på et motsatt løp, sier Mostafa Abdellaoue til Eurosport, som lovte at det ikke var det siste Eliteserien skal høre fra duoen.

– Det kommer til å bli mer og mer.

En som var langt ifra like fornøyd var Lillestrøm-trener Arne Erlandsen.

– Det var for store avstander. Det er ikke sånn vi ønsker å fremstå, konkluderer Erlandsen overfor Eurosport etter kampslutt.

Drømmeåpning

Hjemmelaget fikk akkurat den åpningen de hadde håpet på. Etter tre minutter dro Aron Thrandarson seg forbi LSK-forvaret og leverte et skudd som Arnold Origi slo ut til corner. Den scoret de på. Daniel Grétarsson stanget ballen tilbake i hjørnet ballen kom fra, og 1-0.

Aalesund fortsatte å kjøre kampen store deler av det som fle en sjanserik omgang. Spissene Mostafa Abdellaoue og Lars Veldwijk kunne begge scoret før hvilen.

Men den største sjansen tilhørte LSK. Etter 42 Michal Škoda fikk stå alene i feltet etter et innlegg fra høyre. Men utrolig nok klarte tjekkeren å sette ballen over mål.



I stedet smalt det motstatt vei. En utsøkt pasning fra Thrandarson ble like flott tatt ned fra Lars Veldwijk. Nederlenderen passerte keeper og satte inn 2-0 sekunder før pause.

Fulgte opp

I pausen gjorde LSK to bytter for å forsøke å rette opp, men det var igjen AaFK som fikk utteling. To minutter inn i omgangen, lurte «Mos» Abdellaoue lurte offside-fellen og satte 3-0. Kampen var i realiteten avgjort.



Men det ble et snev av spenning likevel. Tomáš Malec omsatte et innlegg fra Erling Knudtzon i mål. Begge lag skapte et par halvsjanser, men det ble ingen flere mål.



Aalesund tok sin første seier for sesongen, og har nå fire poeng. LSK står med sine tre fra seriepremieren.