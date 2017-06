Fem'menalt fra Brann – til topps i Eliteserien

BERGEN (VG) (Brann – Stabæk 5-0) Store Stå synger om gull – og for første gang på ti år er det mer realisme enn image: Brann topper Eliteserien etter å ha løpt over og gjennom Stabæk.

For første gang siden de faktisk tok gullet – i 2007 – er Brann øverst på Eliteserietabellen om du legger følgende premisser til grunn: At det er etter en ferdigspilt serierunde, og at vi ser bort fra første serierunde.

Det var iallfall liten tvil om at Brann jagde etter tabelltoppen mot laget de kjempet med om gullet for ti år siden. Bergenserne åpnet som vi er blitt vant med å se dem på Stadion under Lars Arne Nilsen: Aggressive, hurtige og energiske – og med flere ballvinninger høyt på banen.

Braaten snytt for straffe – scoret etterpå



Daniel Braaten burde fått straffe etter bare ti minutter da Andreas Hanche-Olsen løp inn i Brann-vingen – og imponerende nok greide å legge muskelmannen i bakken – men dommer Svein Oddvar Moen blåste ikke i sin første kamp i Eliteserien siden 1. mai (på grunn av U-VM).

Men situasjonen forblir antagelig glemt i Bergen. For den samme duoen møttes på ny i feltet bare ti minutter senere – og da var Braaten som en brøytebil mot nysnø. Rødtrøyenes høyretriangel i Fredrik Haugen, Amin Nouri og Braaten utnyttet en pasningsfeil fra Morten Morisbak Skjønsberg, kombinerte kjapt, og foran mål knuste altså Braaten sin oppasser Hanche-Olsen og banket innlegget fra Nouri i mål.

Da dro Store Stå på Brann stadion i gang sin egen gullrekke: «Vi vinner serien i år», «Gullet ska' hem», «Tjukk og feit og full og seriegull» og «SK Brann, serieleder» kom i rask rekkefølge.

Målfest



De skulle få mer å synge for. Tidvis tillot Brann at gjestene fikk holde litt i ballen på motstanderhalvdelen, men bare for å hugge til på kontringer og ta Stabæk i ubalanse. Slik bølget hjemmelaget fremover i angrep etter angrep og uttellingen holdt sedvanlig Brann-klasse.

Først satte Amin Nouri inn sitt første mål i Brann-drakten, hans andre i Eliteserien totalt (det første også mot Stabæk). Backen som ikke har villet forlenge avtalen med bergenserne plaget Stabæk hele kampen og stjal ballen fra Tonny Brochmann i feltet.

Før dansken rakk å komme til hektene, hadde Nouri dunket inn 2-0 med venstrebenet i nærmeste hjørne.

Bare tre minutter etterpå viste Brann mer varemerkefotball: Dødballene. Fredrik Haugens presise høyrefot fant Bismar Acosta på bakre stolpe, og stopperen styrte enkelt inn 3-0 med hanekammen, siden Stabæk-keeper Sayouba Mandé var på safari i feltet.

Dermed gikk Brann til pause med serieledelsen og slakket ikke voldsomt av i 2. omgang. Tonny Brochmann burde riktignok redusert for Stabæk, men traff tverrliggeren.

Istedet var serielederen nådeløse i motsatt felt. El-Hadji Ba løp en Daniel Braaten-flikket Fredrik Haugen-corner i eget nett til 4-0, før Deyver Vega avsluttet denne versjonen av festspillene med å plassere 5-0 i nettet – også det på pasning fra Fredrik Haugen.

Det betyr faktisk at Brann har imponerende 14 forskjellige målscorere denne Eliteseriesesongen (til sammenligning har gullutfordrer Rosenborg bare syv).

