Fem klubber i Eliteserien kjemper om Adnan (18)

G18-landslagets Adnan Hadzic (18) er en av de mest ettertraktede spillerne i Fotball-Norge akkurat nå.

Etter det VG forstår kjemper en rekke klubber i Eliteserien om å sikre seg Ørn Hortens talentfulle midtbanespiller.

Fagermo: – Jeg tror vi ligger godt an

Vestfoldingene har allerede avslått et bud fra Stabæk, Sandefjord har for lengst meldt sin interesse, i forrige uke var Adnan Hadzic på klubbesøk i Odd – og på mandag fikk Strømsgodset ytterligere opp øynene for nordmannen med bosniske foreldre.

Da fikk Godsets hovedtrener Tor Ole Skullerud og sportssjef Jostein Flo se at Hadzic ble matchvinner mot Strømsgodset 2 på Marienlyst med en perlescoring i vinkelen fra 25 meter.

Også Vålerenga, som slet voldsomt med Ørn Horten i cupen, skal være interessert i unggutten.

– Det er veldig morsomt. Det er mye som skjer, og jeg synes det bare er veldig positivt og spennende for min del, sier Hadzic til VG.

– Det er riktig at vi har mottatt et bud fra Stabæk som vi har avslått. Adnan har også nylig trent med Odd. Og vi er kjent med at andre klubber følger ham. Det er ikke urealistisk at det kan ende med et salg i sommer, sier FK Ørn Hortens styreleder, Kjetil Ramberg.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har et godt håp om å sikre seg Hadzic, som har kontrakt med 3. divisjonsklubben ut 2018.

– Han har vært her for å se på forholdene, og vi har en god dialog med Adnan og hans agenter. Jeg tror vi ligger godt an. Han er en spennende spiller, sier Fagermo til VG.

Han har i flere år snakket høyt om å dyrke talenter fra Telemark, men føler at Horten i nabofylket Vestfold ikke er lenger unna enn at det unntaksvis må være lov for Odd å hente spillere derfra.

– Så lenge Pape Paté Diouf (opprinnelig fra Senegal) er fra Rauland, er det innafor å hente en spiller fra Vestfold, fleiper Odd-treneren.

– Og han er en spillertype som vi ikke har selv i den aldersgruppen. Han er tøff i «pæren». Mange som har etternavn som slutter på -ic er jo det, tillegger han.

Har ikke bestemt seg for ny klubb ennå

Selv vil ikke Adnan Hadzic si så mye om hvor han ønsker å spille.

– Jeg har ikke gjort meg opp noen mening ennå. Jeg vil tenke godt gjennom hva jeg ønsker å gjøre. Både spilletid og utvikling er viktig for meg, sier gutten som fylte 18 år 8. mars.

– Hvordan vil du selv beskrive deg som spiller?

– Jeg liker å krige og gjøre mye for laget. Jeg har en bra pasningsfot, er sterk i lufta og jeg føler jeg har en god kroppsbygning. Takket være min far, svarer Adnan Hadzic.

Fredag samles G18-landslaget før avreise til Lisboa og en internasjonal turnering der Portugal, USA og Japan er motstandere. Flere utenlandske klubber vil garantert være til stede for å følge Hadzic, Stabæks Hugo Vetlesen, Moldes Tobias Svendsen og de andre norske talentene på laget til Pål Arne Johansen.

– Jeg gleder meg ekstremt mye. Jeg har jobbet hardt for det. Og jeg håper å jobbe enda hardere når jeg møter de andre gutta på samling, sier Ørn-talentet.

– Han fikk sine to første landskamper nå i mars der han gjorde gode prestasjoner. Jeg husker jeg sto og frøs på kunstgresset i Horten i februar, og tenkte med en gang at det var en spennende spiller. En fysisk robust, sterk midtbanespiller med en veldig fin venstrefot. Både i spillet sitt og i mentaliteten sin er Adnan en fin blanding av det balkanske og det norske, sier G18-landslagssjef Pål Arne Johansen.

– Er han god nok for Eliteserien allerede nå?

– Det er ingen tvil om at han er moden for å spille på et høyere nivå. Hvis han kommer til en klubb som vil satse på unge spillere, er han god nok for å spille litt i Eliteserien allerede i år. Han er ganske moden. Og gratulerer til Ørn Horten som igjen har fått frem en ung og spennende spiller, svarer Johansen.

De siste årene har vestfoldingene sendt Julian Kristoffersen (20) til FC København og Benjamin Zalo (19) til IFK Göteborg.