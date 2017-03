Dag-Eilev Fagermo (50) benyttet sjansen til å komme med et nytt stikk til Tor Ole Skullerud (46) foran seriestarten til helgen.

Det skjedde under kick-off på Ullevaal stadion mandag ettermiddag, der samtlige klubber i våre to øverste divisjoner var representerte.

Etter at intervjuer Kristian Oma hadde dratt fram den gamle krangelen mellom de to den gang Skullerud var Molde-trener, fastslo Fagermo om den nåværende Strømsgodset-treneren:

– Nå må han utvikle spillere, som vi har gjort i Telemark. Så får vi se åssen det går.

Da krangelen mellom Skullerud og Fagermo gikk som verst for noen år siden, meldte Odd-sjefen at «bare Oljefondet har mer penger enn Molde». Fagermo antyder også at Molde-treneren hadde den enkleste trenerjobben i Norge.

– Fyrte du opp med vilje, undret intervjuer Oma mandag.

– Det startet da Ole Gunnar (Solskjær) skulle kjøpe de beste talentene mine. Jeg sa vel noe sånn som at «du går ikke inn i Armani-butikk med Cubus-penger, gjør du vel?» Etter hvert kom den med at det bare er Oljefondet som har mer penger.

– Vi må by litt på oss selv. Vi har et fantastisk underholdningsprodukt, og da må vi gi av oss selv, svarte Dag-Eilev Fagermo, som har vært trener i Odd siden 2008 og som i nettopp Strømsgodset før det.

Tor Ole Skullerud innrømmet at han «fyrte på noen sylindre innimellom» da krangelen med Fagermo gikk som verst i Molde-tiden.

– Dag-Eilev og jeg har kjempet mot hverandre helt siden vi var på nivå tre, jeg i Bærum og han i Pors, så jeg er vant til å kjempe med han.

– Det skal være temperatur, det er litt av greia og grunnen til at vi driver med det her. Nå er vi drittlei treningskampene og gleder oss til at det skal bli temperatur.

I 2014, da debatten var på heteste, gikk Skullerud i strupen på Fagermo etter Odd-trenerens sleivbemerkning om at Tommy Høiland «ikke er den skarpeste kniven i skuffen».

– Jeg ble lynforbannet da jeg så det. Dette er fullstendig lavmål, sa den daværende Molde-sjefen rasende. Fagermo beklaget senere uttalelsen.

Odd-sjefen har tross alt troen på Strømsgodset i årets sesong:

– Vi i Odd har en bra mulighet til å være med. Det har også Strømsgodset. Bak Rosenborg som tar gullet, er Odd og SIF blant dem som skal kjempe om medaljene.