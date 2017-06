Fagermos hodepine: På dette området er Odd verst i Eliteserien

SKIEN (VG) (Odd-Brann 0-0) Dag-Eilev Fagermos Odd har fått status som Eliteseriens minst målfarlige lag etter 0-0 mot Brann søndag.

Heltene fra Telemark har ikke så fryktelig mange heltedåder å vise til denne sesongen, og etter kveldens runde er klubben verst i klassen når det kommer til å få kula i kassa – sammen med bunnlagene Kristiansund og Viking.

Alle har notert seg for elleve mål på tolv kamper, et snitt på 0,92 mål per kamp.

Odds defensive trygghet gjør at klubben likevel henger med i teten. Det er «bare» fem poeng opp til serieleder Rosenborg.

Oppgjøret mot Brann ble en ny scoringsfattig affære for Odd, ja for begge lag. Odd presset på for en scoring i andre omgang, men bortsett fra Riku Riskis gigasjanse og Stefan Mladenovic var det et styje mellom farlighetene.

Riku Riski var nærmest for hjemmelaget også før pause, med et blokkert volleyskudd, mens Deyver Vegas suser midt i omgangen kanskje hadde fortjent en bedre skjebne.

Oppgjørets største mulighet fikk altså Riski da han ble spilt gjennom av Rafik Zekhnini. Men Brann-keeper Piotr Leciejewski kom ut i Peter Schmeichel-stil, og serverte Brann-laget en matchvinnerredning.

I sluttminttene serverte Riski til Mladenovic, men headingen gikk utenfor. På overtid var det fullt kaos i Brann-feltet etter et hjørnespark.