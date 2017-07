Fagermo tviler på Odd-medalje

SKIEN (VG) (Odd-Sarpsborg 0-0) Odd sløste med sjansene og står fortsatt uten seier i serien siden 16. mai.

På fotballens festdag vant Odd 2-0 over Haugesund. Siden har det blitt fire 0-0-kamper og to tap. Odd har kun scoret to ganger på de seks kampene.

– Motgangen i det siste preger oss ikke i dag. Vi spiller veldig bra. Noe særlig bedre enn dette er vi ikke. Hadde vi vunnet 2-0, som vi skulle, hadde alle sagt at dette var en god kamp av Odd, sier Fagermo.

Nå tviler han på at Odd kan ta medalje som i 2014 og 2016 da de ble nummer tre.

– Sånn som det er nå er vi ikke gode nok resultatmessig til å ta medalje. Vi er gode nok spillemessig, men akkurat nå er det for langt fram og jeg tror at vi heller må konsentrere oss om Europacupen og håpe at det løsner, sier Fagermo.

Etter halvspilt seriespill er Odd nummer åtte med 22 poeng - bare fire poeng bak tredjeplassen som Sarpsborg har.

Sett dette? Gamst utvist i Tromsø-tap

Sarpsborg-treneren: – Heldige

Søndag kveld sto Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen en fantastisk kamp, og Østfold-gutta kan takke han for at de fikk med seg et poeng hjem.

0 Odd 0 Sarpsborg 08

– Vi skulle gjerne scoret mål. Vi hadde litt tendenser, men ikke nok. Sånn som det utarter seg med sjansene til Odd de siste ti minuttene, kan du si vi er heldige. For de sjansene er store, innrømmer Sarpsborg-trener Geir Bakke til VG.

Fagermo mener at hans spillere var ineffektive. De siste ti minuttene hadde Odd fire gode muligheter.

– Vi gjør han jo god. Når Riku Riski kommer alene med han ligger Kristiansen nede allerede, så det er jo bare å løfte ballen over han. Og når Jone Samuelsen skyter har jo Kristiansen slengt seg alt, sier Fagermo.

– Vi skaper sjanser, og det er klart bedre enn tidligere. At vi ikke får ballen i mål handler om kvalitet, selvtillit og at vi ikke får den forløsende scoringen, tror jeg. Fortsetter vi slik som dette, tar vi mer poeng, legger han til.

Les også: Reddet Molde på overtid - ble utvist

– Fantastiske redninger

Sarpsborg hadde mest ball i første omgang, men Odd var nærmest scoring og farligst. Den største sjansen hadde Fredrik Nordkvelle med et skudd fra 16 meter, men Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen reddet tross at skuddet fikk en liten retningsendring.

– Anders var veldig god. Det er lov. Det er ikke alltid så lett å sette ord på det, men han var veldig «på» når de andre var slitne. Det er sånn vi ønsker at det skal være, og jeg er glad for at det betaler seg å være seriøs i alt man gjør - som Anders er, sier Bakke.

– Han har noen fantastiske redninger og gjør at vi får et poeng. Ellers synes jeg det er jevnt i 80 minutter, men vi mangler litt effektivitet i den siste pasningen, tilføyer Jonas Lindberg, Sarpsborg-spiss.

Les også: Martin Samuelsen ut mot Eliteserie-kunstgress

VIKTIG: Sarpsborgs keeper Anders Kristiansen gjorde en strålende kamp mot Odd med flere viktige redninger. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Skummel venstreside

Også Odd-spiss Sigurd Haugen kom til en sjanse i boksen, men skuddet var ufarlig.

Les også: Mos kan signere for ny klubb

Særlig venstresiden til Odd med Rafik Zekhnini, Fredrik Nordkvelle og Joakim Våge Nilsen kom til mye innlegg. Uten at det var nok til å overliste Sarpsborg før pause.

Odd-sluttspurt

Andre omgang ble etter hver litt mer sjanserik enn den første. Sarpsborg tok mer og mer over utover i omgangen, men Odd burde tatt ledelsen etter 78 minutter. Riku Riski ble stusset gjennom av Olivier Occean, men Anders Kristiansen reddet strålende.

Like etter stoppet Sarpsborg-keeperen Fredrik Nordkvelle fra skrått hold. Etter 81 minutter var Riski igjen frampå med et skudd som gikk til side for mål. Fem minutter senere stoppet Kristiansen et Jone Samuelsen-skudd fra drøye ti minutter.

– Vi blir slitne og får for lange avstander mellom oss, er dommen fra Geir Bakke.

PS! Sarpsborg-spiss Jonas Lindberg måtte ut med skade etter 58 minutter. Han opplyser til VG at han regner med å være klar til neste match mot Lillestrøm neste mandag.