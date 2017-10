Fagermo kan slutte i Odd: – Jeg stiller ingen urimelige krav

SKIEN (VG) (Odd-Haugesund 1-0) Etter hele 10 sesonger i Odd kan det være over for Dag-Eilev Fagermo (50). Eliteseriens lengst sittende trener teller på knappene.

Han kom fredag med signaler i lokalavisen Varden om at Odd må ha et potensial til å bli blant de seks beste, for at han skal fortsette ut kontrakten i 2018. Det virker som Fagermo har alternativer til Odd, som han tok over etter nedrykket i 2007.

– Jeg kommer ikke til å gå til en klubb med et lavere potensial enn Odd. Men hvis jeg skal gjøre noe annet en gang, så er kanskje timingen der snart. Ungene er vokst ut av hjemme og det er lettere å være flyttbar, forklarer han til VG.

Etzaz Hussain reddet Odd-poengene i en kamp der Fagermos lag produserte 10 sjanser, men bare ett mål. Jone Samuelsens brente straffespark var bare en av mulighetene som ble sløst bort. Odd-treneren kaller det «frustrerende».

Dag- Eilev Fagermo hevder at han ikke setter press på Odd ved å gå ut med sine tanker om fremtiden.

– Jeg kommer ikke til å presse klubben på økonomi, det sportslige eller noe. Jeg er veldig glad i Odd og jeg har gjort litt for klubben også. Odd har vært avhengig av meg for å komme dit vi er i dag. Det er jeg ikke redd for å si. Odds daglige leder, Einar Håndlykken, er ikke veldig lysten på å kommentere trenerens utspill.

– Han har kontrakt med Odd ut 2018. Det er det eneste jeg har å si, sier Håndlykken til VG.

– Det er klart de sier det. Det skjønner jeg. Men det er ikke sikkert de ønsker å ha en trener som ønsker seg vekk, kommenterer Fagermo selv.

– 10 sesonger som trener i en klubb er mye?

– Jeg har tenkt mye på det. Men ikke så lenge jeg ser at vi blir bedre. Jeg er veldig opptatt av utvikling. Jeg er ikke så opptatt av kapital. Vi er blitt bedre på en del områder i Odd. Det er en konsekvens av sportslige resultater. Men jeg mener at det fortsatte r talenter i Telemark som ikke vi har tatt godt nok ut. Vi kan gjøre ting enda bedre.

Han er åpenbart opptatt av å fortsette med rekrutteringen fra hjemfylket. Han mener Telemark med bare 173.000 innbyggere inneholder nok talent til at Odd kan foredle dem til å kjempe om titler i norsk fotball.

–Jeg stiller ingen urimelige krav. Det er ikke noe «nice to have». Jeg diskuterer med ledelsen og jeg tror vi er enige i forhold til Odds fremtid. Det ligger i kortene at Telemarks-modellen er viktig for meg. Det er tøft i et lite fylke. Men jeg ønsker å ha telemarkinger på banen. Det er det jeg brenner for. Det blir vanskelig å jobbe med noe jeg ikke brenner for.

Fagermo har gjennom flere sesonger bygd laget rundt midtbaneankeret Fredrik Oldrup Jensen. I sommer ble han solgt til belgiske Zulte Waregem mens Rafik Zekhnini gikk til Serie A-klubben Fiorentina.

– To spillere vi selv har utviklet. Slik har det vært hele tiden. Det er de spillerne vi selger. Slik har det vært siden vi solgte Rune Jarstein, sier Fagermo.

– Zekhnini-salget til Italia er vi stolte av. Et stort salg til en stor klubb. Salget av Fredrik Oldrup Jensen (til belgiske Zulte Waregem) er tøffere. Der hadde vi ingen naturlig erstatter. Jeg har forståelse for at spillere ønsker seg ut. Det er et vanskeligere salg å forsvare rent sportslig. Odd fikk gode penger. Men det blir feil å si at jeg var uenig, understreker Fagermo.

– Jeg ønsker å beholde spillerne så lenge at vi vinner noe med dem. Vi har tatt to medaljer de tre siste sesongene, men vi kan likevel gjøre det bedre. Det mener jeg er mulig selv med den ambisiøse modellen vi har. Jeg håper ikke klubben blir for grisk på resultater.

Fagermo er åpen på at klubben gjerne kan selge spillere fra Telemark bare erstatterne er klare. Han trekker frem at både Sondre Rossbach og Thomas Grøgaard kan selges. Odd har gode erstattere i Viljar Myhra og John Kitolano.

Odd-treneren har denne sesongen irritert seg omtrent like mye over skader som brente sjanser.

– Det må vi vekk fra. Vi hadde ligget høyere på tabellen uten skadeproblemene denne sesongen, sier Dag-Fagermo og understreker at skadekrisen har handlet om mange flere faktorer enn det medisinske apparatet i klubben.

– Jeg er skuffet over denne sesongen, men det er ikke sikkert jeg er det slutt. Fordi vi har muligheten til å vinne mange kamper i avslutningen og da bør vi ende en god del høyere.