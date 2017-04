Fagermo irritert på tre gule kort

SKIEN (VG) (Odd-KBK 2-0) Dag-Eilev Fagermo byttet ut både Joakim Våge Nilsen og Martin Broberg etter gule kort. Odd-treneren likte dårlig advarslene.

– Ja, jeg er irritert på de gule kortene selv om vi ikke får dem på bortsparking eller utskjelling av dommer, svarer Fagermo på VGs spørsmål.

Våge Nilsen fikk gult kort allerede etter 16 minutter etter å ha sparket ned Kristiansunds Sondre Sørli i en kontring. Etter ytterligere 16 minutter fikk Martin Broberg se det gule etter ha tatt ned Kamer Qaka.

GULT NUMMER ÉN: Dommer Martin Lundby gir det gule kortet til Odd spiller Joakim Våge Nilsen etter at Kamer Qaka (til venstre) og Sondre Sørli hadde skapt situasjonen. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Vi får dem at vi er litt for sent ute. Qaka er kvikk og når vi er oppe i ham for å få brudd så ble vi litt for temposvake, sier Fagermo som fikk et nytt gult kort på backveteranen Espen Ruud på slutten av matchen. Han tok KBK-innbytter Jonas Rønningen.

– Det siste på Espen Ruud skjønner jeg ikke. Men vi får ikke gjort noe med det nå, sier Fagermo.

– Du mener alle var unødvendige?

– Ja, men sånn er det.

Odd hadde full kontroll på poengene mot de nyopprykkede, men de tre gule kortene påvirket kampen. Fagermo byttet ut Våge Nilsen allerede ved pause og etter 68 minutter forsvant også Broberg ut.

– Jeg måtte bytte spillere jeg egentlig ikke hadde tenkt å bytte. Så der vi var mest slitne fikk jeg ikke byttet. Jeg synes det var viktig å bytte. Kamer (Qaka) er så kvikk, men så gikk jo også han ut med skade.

Fagermo beklager at han ikke fikk gitt Olivier Occéan hvile mot slutten. Spissen gikk tom etter å ha scoret sitt første seriemål. I fjor kom den første scoringen i runde ni.

– Jeg var sliten, men ikke helt kjørt, sier Occean som ga Odd 1–0 etter at Fredrik Semb Berge hadde vunnet en luftduell mot Kristiansund-keeper Sean McDermott.

– Det føles godt. Jeg var på rett plass til riktig tid. Det var viktig, sier kanadieren.

I likhet med Occean sluknet Odd mot slutten av kampen. De skapte ingen store sjanser etter at Thomas Grøgaard avgjorde kampen med sin 2-0-scoring etter en knapp time. Fagermo mener kreftene tok slutt da seieren var sikret.

– Vi hadde sen kamp søndag. Kristiansund 26 timer mer restitusjonstid enn oss. Vi fikk nesten ikke sove før vi reiste fra Trondheim klokken syv mandag morgen. Derfor var vi tunge de siste 30 minuttene.

Odd møter Stabæk i Bærum søndag. Bare seier er godt nok for å henge helt med topplagene med full pott – Rosenborg og Molde – som møtes i toppkamp lørdag.

– Molde har møtt Kristiansund og slo Lillestrøm på overtid i dag. Rosenborg kommer til å dra i vei, men Molde er jeg mer usikker på.