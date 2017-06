(Aalesund - Odd 5-1) Lars Veldwijk (25) har ennå ikke tatt en beslutning rundt fremtiden. Mot Odd viste han hvor viktig han er for Aalesund.

Først hamret han inn 1-0 for Aalesund. Deretter skaffet han straffe og sendte Fredrik Semb i dusjen med rødt kort, før Veldwijk avsluttet det hele med å banke inn ytterligere to mål for Aalesund.

Odd var aldri i nærheten av å ha kontroll på Aalesunds fysiske spiss, som ikke bare scoret mål, men som også var dominerende i spillet og til tider herjet med Odd-forsvaret.

– Veldwijk var god. Han slo oss omtrent alene, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampen.

25-åringen viste med sin oppvisning at Aalesund bør strekke seg langt for å beholde spissen, som kan komme til å forlate Aalesund i sommer.

– Det er vanskelig å si noe om nå. Jeg har tre år igjen av kontrakten min i Belgia, og flere andre klubber er interesserte også, så det er vanskelig å si, sa Lars Veldwijk til Eurosport etter storspillet.

Fagermo: – Det er ikke akseptabelt



Det var Odd som åpnet best på Color Line Stadion, og hadde flere gode muligheter til å ta ledelsen i Aalesund.

Men mens Odd misbrukte sjanser, var Aalesund nådeløst effektive. Først utnyttet Edwin Gyasi at Joakim Våge Nilsen mistet fotfestet, og inne foran mål banket Lars Veldwijk inn 1-0 til hjemmelaget.

Like etterpå var Gyasi på farten igjen. Denne gangen fant han ikke en Aalesund-spiller foran mål, men isteden stupte uheldige Fredrik Semb inn 2-0 i eget nett.

Vondt ble til verre for ulykkesfuglen Fredrik Semb da Lars Veldwijk nok en gang ble spilt fri. Denne gangen rev Odd-stopperen sørafrikaneren over ende. Dommer Trygve Kjensli pekte på straffemerket og dro frem det røde kortet.

MARSJORDRE: Nesodden-dommer Trygve Kjensli dro frem det røde kortet etter at Fredrik Semb hadde revet ned Lars Veldwijk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , Scanpix

Fra straffemerket kom Mostafa Abdellaoue seirende ut av duellen med Sondre Rossbach, selv om sistnevnte hadde hanskene på ballen.

– Å gjøre så mange store feil med så mange rutinerte spillere er ikke akseptabelt. Det er ikke greit, sa Fagermo, og la til:

– Vi har ikke sluppet inn fem mål siden før krigen. Plutselig har vi fått rødt kort og ligger under 0-3.

Byttet ut til stående applaus

I andre omgang økte Lars Veldwijk ledelsen to ganger. Først parkerte han Vegard Bergan og hamret inn 4-1 på fantastisk vis.

Deretter spilte han fri Mostafa Abdellaoue på flott vis. Oslo-guttens avslutning ble reddet, men returen havnet hos Veldwijk.

HYLLET: Edwin Gyasi blir omfavnet etter å ha regissert Aalesunds to første scoringer. Sammen med Lars Veldwijk senket han Odd på Color Line Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg , Scanpix

25-åringen satte kronen på verket med 5-1 og sin tredje scoring for kvelden, før han ble byttet ut til stående applaus fra hjemmepublikumet.

– Å slå Odd, et av Norges beste lag, 5-1 på hjemmebane, er veldig sterkt. Det er artig å stå på sidelinjen når vi er så gode, sa Aalesund-trener Trond Fredriksen.