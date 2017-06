Fagermo «helt uenig i» kritikk fra Eurosport-ekspert

SKIEN (VG) (Odd-Brann 0-0) Dag-Eilev Fagermos Odd har fått status som Eliteseriens minst målfarlige lag etter 0-0 mot Brann søndag.

Heltene fra Telemark har ikke så fryktelig mange heltedåder å vise til denne sesongen, og etter kveldens runde er klubben verst i klassen når det kommer til å få kula i kassa – sammen med bunnlagene Kristiansund og Viking.

Alle har notert seg for elleve mål på tolv kamper, et snitt på 0,92 mål per kamp.

Da Odd-treneren fikk spørsmål om måltørken av NRK, så svarte han med at det var et spørsmål selv en baby kunne stille.

– Når vi har scoret elleve mål, så er det det letteste spørsmålet du kan stille. Alle skjønner hvor skoen trykker. Du trenger ikke være interessert i fotball engang. Men vi må jobbe med det. Både i dag og mot Molde skal vi ha seks poeng, men vi sitter igjen med ett, sier Fagermo til VG.

Overfor Eurosport oppsummerte han at han var meget godt fornøyd med kampen.

– I 2. omgang er vi strålende. Men ett poeng mot to antatte topplag – når vi er så gode spillemessig – er for dårlig betalt. Men fotballen er jo sånn at du må score mål. Det er en egenskap og ferdighet. Og det er ikke godt nok å ikke score mer og skape mer når vi er så sterke spillemessig, oppsummerer Fagermo overfor Eurosport.

ENGASJERT: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, her fra en kamp mot Sandefjord tidligere denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Uenig med ekspert



Etterhvert i intervjuseansen tok ekspert Bengt Eriksen ordet. Han mener på sin side av Odd skapte lite, savnet såkalt balltempo og at laget «tok den samme dansen» på kantene, noe han synes Brann forsvarte seg enkelt mot.

Eriksen forventet også mer av byttet mellom Fredrik Nordkvelle og Oliver Berg, som Fagermo gjorde i pausen.



– Det er jeg helt uenig med deg i. Vi er klart bedre enn Brann i andre omgang. Og det byttet lykkes vi med. Men de er sterke på dødball imot, de har mye fysikk inne i 16-meteren og legger seg- eller blir spilt lavt. Da blir det vanskelig å skape sjanser, parerer Fagermo.



Odds defensive trygghet gjør at klubben likevel henger med i teten. Det er «bare» fem poeng opp til serieleder Rosenborg.

VG noterte ikke én eneste skikkelig målsjanse til Brann.

– Hadde vi vært nøyere på overganger, så kunne vi fort ha scoret et mål. Jeg synes ikke det er noe å si på uavgjort, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til VG.

– Godt fornøyd



Oppgjøret mot Brann ble en ny scoringsfattig affære for Odd, ja for begge lag. Odd presset på for en scoring i andre omgang, men bortsett fra Riku Riskis gigasjanse og Stefan Mladenovic var det et stykke mellom farlighetene.

Riku Riski var nærmest for hjemmelaget også før pause, med et blokkert volleyskudd, mens Deyver Vegas suser midt i omgangen kanskje hadde fortjent en bedre skjebne.

VANNTETT: Branns Ruben Kristiansen holdt tett mot Odds Riku Riski på Skagerak Arena søndag. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Oppgjørets største mulighet fikk altså Riski da han ble spilt gjennom av Rafik Zekhnini. Men Brann-keeper Piotr Leciejewski kom ut i Peter Schmeichel-stil, og serverte Brann-laget en matchvinnerredning.

I sluttminuttene serverte Riski til Mladenovic, men headingen gikk utenfor. På overtid var det fullt kaos i Brann-feltet etter et hjørnespark, men det endte 0-0 på Skagerak Arena.

– Vi fulgte kampplanen som vi skulle. Vi får noen sjanser på slutten, men det er femte kampen på 12 dager, så ett poeng er vi godt fornøyd med, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen.