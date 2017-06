Fagermo etterlyser X-faktor etter Odds tredje strake 0-0

SOGNDAL (VG)(Sogndal - Odd 0-0) For tredje kamp på rad i Eliteserien måtte Odd gå av banen uten scoring.

– Det er den samme utfordringen som tidligere. Vi er veldig bra defensivt, de er redd oss. Vi har sikkert 70 prosent possession. Men en ting er karakteristisk. Vi må ha individuelle prestasjoner for å trenge gjennom. Vi må lykkes med gjennombrudd på treningsfeltet og i kamp. Da vil vi spille på oss selvtillit og X-faktoren vil komme, sier Odd-trener Dag Eilev Fagermo i pressesonen etter kampen.

– Alt i alt syns jeg vi spilte godt i en vanskelig bortekamp. Uavgjort er et greit resultat i denne bortekampen. Det var i kampene mot Brann og Molde hjemme vi skulle tatt seks poeng, da hadde vi ledet serien, sier Odd-treneren, og hiver på at han mener Olivier Occean skulle hatt straffe og Sogndals Eirik Schulze rødt kort.

Bare Viking på sisteplass har scoret like få mål som fjerdeplasserte Odd - 11 mål på 13 kamper. Både mot Sandefjord og Brann måtte de gå av banen etter 0-0. Søndag spilte de til det samme resultatet på Fosshaugane.

Vil prikke innlegg på trening



Dagens Odd-kaptein Jone Samuelsen var en av banens beste spillere søndag kveld. Han mener laget viste spillemessig fremgang mot Sogndal.

– Vi må bare finne tilbake til det å skape mer, da vil målene til slutt komme. I dag skapte vi mer enn de siste kampene, det burde være nok til tre poeng. Det var vanskelig å trenge gjennom, mye folk og mye blokk, sier han til VG.

– Hva kan dere gjøre for å snu den vonde trenden med ikke å score mål?

– Vi har et system som ligger der. Selvsagt kan vi jobbe på trening med å prikke inn fra kantene og finne en Occean i boks. Men i dag var det vanskelig, de var gode i den fasen.

Nær selvmål



Odd var best i en spillemessig kjedelig første omgang og skapte et par sjanser. Symptomatisk nok for et av Eliteseriens minstscorende lag kom den største sjansen da Sogndals Chediebere Nwakali nesten headet i eget mål etter et hjørnespark i 12. spilleminutt.

Sogndals eneste sjanse før pause kom da Gilbert Koomson fikk lagt inn etter et av sine velkjente rykk på høyrekanten. Eirik Schulze fikk nesten pirket ballen forbi Sondre Rossbach, men Odd-målvakten fikk til slutt ballen i sikkert grep.



16-åring fra start



Kjetil Wæhler var ute med en kneskade som trolig er leget i løpet av en ukes tid. I hans skadefravær var det Espen Næss Lund som inntok forsvarssjefrollen i Sogndals trebacklinje. Ved siden av seg på høyresiden hadde han Ulrik Fredriksen og til venstre Per-Magnus Steiring. Det manglet i alle fall ikke på fysikken. Fredriksen er nettopp fylt 18 år, Steiring nettopp 20. I disse unge, robuste stopperne har Sogndal spennende typer.

Sogndal-trener Eirik Bakke sendte også 16-åringen Johan Hove innpå fra start for første gang. Hove erstattet suspenderte Eirik Birkeklund, og holdt samtidig Henrik Furebotn på benken. Ikke akkurat en tillitserklæring til spilleren som starter sesongen som Sogndal-kaptein. Hove klarte seg godt på midtbane, han dokumenterte stor løpsstyrke, var høyt og lavt og mye involvert.

Markerer nytt årtusen

– Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg var selvsagt nervøs før kampen, men bestemte meg for å gå ut og vise meg frem. Det føler jeg at jeg klarte, sier debutant Hove til VG. Han forteller at han er vokst opp i Sogndalsfjøra og har spilt for klubben siden han var 5 år. Hove er visekaptein på G17-landslaget, og en spiller som markerer et nytt årtusen i Eliteserien. Han er født i september år 2000.

– Dette er langt fra det siste dere har sett av Johan Hove. Det var inspirerende å møte spillere som Jone Samuelsen og Fredrik Nordkvelle, spillere jeg har sett og studert tidligere. Nå møtte jeg dem og følte jeg klarte meg bra. Det var en viktig referanse.

Luftskyts



Kampen fortsatte med Odd-dominans i banespillet etter pause, Sogndal lå lavt og ventet på kontringer. Spesielt lynraske Koomson lå og vaket på sjanser til å spurte mot Odd-målet. Men gjestene hadde gjort hjemmeleksen sin, og jobbet beinhardt tilbake etter offensivt balltap.

Det var også skummelt når Sogndal sendte frem luftskytset i form av de tre svære stopperne på dødballer. Steiring var nær scoring på heading i 73. minutt.

To minutter senere haddde Sogndal sin kanskje alle største sjanse da Koomson kom på en overgang, spilte til venstre til Ramsland som dro seg fri og skjøt alene med keeper. Men Rossbach reddet med en beinparade.

– Jeg er fornøyd med at vi gjennomførte en taktisk perfekt kamp. Selvsagt er jeg ikke fornøyd med at vi ikke vant, men slik situasjonen er med mange skader, var uavgjort mot et av Eliteseriens beste lag greitt, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til VG.