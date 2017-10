SKIEN (VG) (Odd-Haugesund 1-0) Odd styrte det meste mot formsterke Haugesund. Men brente både straffe og klare sjanser. Etzaz Hussain berget poengene.

– Denne scoringen føles kanskje bedre mandag. Det irriterer meg veldig at jeg ikke klarte å sette inn 2–0 også. Da hadde vi drept kamp, og laget kan roe seg ned og fortsette å spille, sier matchvinneren til VG.

– Det er gledelig at vi spiller så bra, men det frustrerende både for meg, spillerne og alle som er glade i Odd, at vi ikke klarer å få ballen oftere i mål, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Vi skulle ha ledet 3–0 etter 60 minutter. Men det gjorde vi ikke. Og da blir det spennende for et gammelt hjerte. Vi har slitt med dette i hele år, sier han.

Men lånet fra Molde, Etzaz Hussain, traff på andre forsøket da ble servert en dobbeltsjanse rett før pause. Banens beste spiller avgjorde kampen.

Rett etter hvilen kom irritasjonen da han bommet han på en megasjanse.

– Jeg trives svært godt her. I Molde hadde jeg en rolle hvor jeg vendte spillet mer. Her er det mer boks-til-boks. Jeg føler at jeg får brukt meg selv godt, sier Hussain som ikke vil snakke om hva som skjer etter at det tre måneder lange leieoppholdet er slutt før nyttår.

Oliver Berg skjøt også høyt over da han fikk sjansen. Heller ikke Odd-spissen Sigurd Haugen lykkes da han kom alene etter timen.

Den tidligere Haugesund-spilleren falt i kontringsduellen med Bruno Leite.

– Det var ikke noe straffespark, hevder Haugesund-trener Eirik Horneland.

GODT LÅN: Etzaz Hussain gjorde en god jobb mot Liban Abdi og Haugesund. Molde-spilleren er på tre måneders utlån i Skien. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Dommer Kristoffer Hagenes pekte på 11-meteren. Jone Samuelsens forsøk på å avgjøre kampen for godt, endte med redning for Per Kristian Bråtveit.

Haugesund-keeperen gjorde alt riktig, men fikk god hjelp av en straffe som hverken var spesiell hard eller velplassert. Samuelsens skudd var solid innenfor det man må kalle keeperhøyde.

– En dårlig straffe av meg. Nå får noen andre skyte den neste, sier Odd-veteranen.

Uten uttelling for hjemmelaget kom Haugesund stadig høyere på banen. Liban Abdi satte fart på et FKH som etter hvert minnet litt om laget som bare har tapt en av de siste 13 seriekampene siden 21. mai – mot Sarpsborg i august.

Men Odd berget seieren. Spissinnbytterne Oliver Occean og Riku Riski hadde begge muligheter til å øke ledelsen, men 2017 er ikke sesongen for effektivitet i Skien. Også Hussain fikk en siste sjanse på overtid. Men kvelden endte med hans ene scoring på Odds 10 målsjanser.

Odd var klart best før pause. Hjemmelaget kjørte kampen fra start. Et slapt Haugesund-forsvar ga Sigurd Haugen sjansen alene med keeper allerede etter tre minutter.

Men Odd sliter på spissplass denne sesongen. Ballen gikk både over og utenfor selv om Haugen hadde fire hjørner å velge mellom.

Dag-Eilev Fagermos menn fortsatt å prege omgangen sterkt. Elbasan Rashani hadde to brukbare muligheter, men det ble nesten pause før Odd fikk uttelling.

Etzaz Hussain testet Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit med et godt skudd. Martin Broberg plukket opp returen og dyttet den ut igjen til Hussain.

På forsøk nummer to klinket han ballen i motsatt hjørne med høyrefoten. 1–0 ble også resultatet.

– En skrøpelig omgang av oss. Den andre ble bedre. Men totalt sett var ikke denne kampen bra nok av oss. Nå skjer det mye. Sesongen går over i en ny fase, mener Horneland.

For Haugesund betyr det i første omgang utsatt kamp mot et presset Vålerenga 12. oktober. Oppgjøret fra Oslo øst blir svært viktig for Ronny Deila & co. – som nå ligger bare to poeng foran Aalesund på kvalikplass og Tromsø på direkte nedrykk.