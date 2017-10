Etzaz Hussain reddet Odd-poengene: - Enormt viktig

SKIEN (VG) (Odd-Haugesund 1-0) Odd styrte det meste mot formsterke Haugesund. Men brente både straffe og klare sjanser. Etzaz Hussain berget poengene.

– En enormt viktig seier, enkelt og greit, konstaterer Odd-trener Dag Eilev Fagermo overfor Eurosport.

– Vi kunne ha ledet 3-0 her også... Det er typisk oss, men vi vinner, smiler den karismatiske treneren, og legger til at han er «veldig fornøyd» med de første 60 minuttene.

Det var også da scoringen kom. Lånet fra Molde, Etzaz Hussain, traff på andre forsøket da ble servert en dobbeltsjanse rett før pause.

Rett etter hvilen bommet han på en megasjanse før Oliver Berg også skjøt høyt over da han fikk sjansen. Heller ikke da Odd-spissen Sigurd Haugen skulle lykkes da han kom alene etter timen.

Haugesunds Bruno Leite tok Haugen ned. Dommer Kristoffer Hagenes pekte på 11-meteren. Jone Samuelsens forsøk på å avgjøre kampen for godt, endte med redning for Per Kristian Bråtveit.

Haugesund-keeperen gjorde alt riktig, men fikk god hjelp av en straffe som hverken var spesiell hard eller velplassert. Samuelsens skudd var solid innenfor det man må kalle keeperhøyde.

Uten uttelling for hjemmelaget kom Haugesund stadig høyere på banen. Liban Abdi satte fart på et FKH som etter hvert minnet litt om laget som bare har tapt en av de siste 13 seriekampene siden 21. mai – mot Sarpsborg i august.

Men Odd berget seieren. Spissinnbytterne Oliver Occean og Riku Riski hadde begge muligheter til å øke ledelsen, men 2017 er ikke sesongen for effektivitet i Skien. Også Hussain fikk en siste sjanse på overtid. Men kvelden endte med hans ene scoring på Odds 10 målsjanser.

Odd var klart best før pause. Hjemmelaget kjørte kampen fra start. Et slapt Haugesund-forsvar ga Sigurd Haugen sjansen alene med keeper allerede etter tre minutter.

Men Odd sliter på spissplass denne sesongen. Ballen gikk både over og utenfor selv om Haugen hadde fire hjørner å velge mellom.

Dag-EilevFagermos menn fortsatt å prege omgangen sterkt. Elbasan Rashani hadde to brukbare muligheter, men det ble nesten pause før Odd fikk uttelling.

Etzaz Hussain testet Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit med et godt skudd. Martin Broberg plukket opp returen og dyttet den ut igjen til Hussain.

På forsøk nummer to klinket han ballen i motsatt hjørne med høyrefoten.

Odd tok en ytterst fortjent ledelse. Haugesund lå kompakt, slapp til få sjanser, men fikk aldri omgangen slik de ville ha den. Faktisk ble deres største mulighets skapt av Odds Oliver Berg. Han sendte en ball forbi keeper Sondre Rossbach mot eget mål. Der fikk midtstopper Fredrik Semb Berge fikk avverget selvmålet på målstreken.