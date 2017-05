Erna Solberg om Brann-heltene: – Skal hylles gjennom hele byen

BERGEN (VG) (Brann - Sandefjord 5-0) Statsminister Erna Solberg (56) ladet opp til nasjonaldag med bergensk fotballfest på Brann Stadion.

– Jeg var litt forsinket med flyet mitt. Da jeg kom inn, var det 2-0. Jeg merket jo at det var elektrisk stemning, og det er fantastisk å ende opp med 5-0 på 16. mai i Bergen. Disse guttene skal gå i hovedprosesjonen i morgen og skal hylles gjennom hele byen. Utrolig bra, og det skaper god stemning, sier Solberg til Eurosport.

TV-bildene viser at statsministeren storkoste seg på stadion, der hun gliste, lo, hoppet og klappet mens Brann-målene rant inn foran øynene på henne.

– Det å få så mye ut av dette laget, må være god ledelse. Han må ha truffet en nerve i måten de skal jobbe på, sier Solberg om Brann-trener Lars Arne Nilsen.

Bohinen: – Totalsvikt

Sandefjord-trener Lars Bohinen er ikke like begeistret etter å ha fått fem i fleisen på bortebane.

– Vi taper ikke bare nøkkeldueller. Vi taper stort sett alle førstedueller, alle andreballer og 50-50-duellene, men disse tingene henger ofte sammen. Er du ikke på, så vinner motstanderen stort sett det meste av sånne ting, og da har de et godt utgangspunkt for å dominere kampen, sier Bohinen til VG.

To og et halvt minutt var spilt da Bohinen reiste seg fra trenerbenken på Brann stadion for første, men langt fra siste gang i løpet av det som ble 90 svært lange minutter for bortelaget. Sandefjord-treneren ante tidlig hvor det bar.

– Ja, det var veldig lett å se. Det er kanskje ikke så mye man får gjort fra benken i sånne tilfeller, men det smalt før det fikk noen effekt, sier Bohinen til VG, før han drar på det når VG spør ham om hva som skuffet ham mest.

– Det er to ting. Det er vilje til å gå i dueller, og disiplinen i forhold til å følge kampplanen. Det var totalsvikt, sier en tydelig skuffet Sandefjord-trener.

– Ser du noen lyspunkter i denne forestillingen?

– Nei, ikke annet enn at vi fikk hvilt noen spillere sånn at vi kan være klare mot Aalesund i stedet, sier Bohinen, og trekker litt oppgitt på smilebåndet.

– Litt flåsete sagt, men vi setter innpå to juniorspillere som jeg synes klarer seg bra. Det er artig for dem å få en slik erfaring. Det er også bra for oss at vi kan få igang Alexander Gabrielsen, for han kommer vi til å trenge fremover.

Barmen startet festen



To minutter etter at Bohinen hadde gitt sine disipler beskjed om at de måtte heve seg, lå ballen i nettet bak Ingvar Jónsson. Abdoulaye Seck så ikke at den islandske keeperen var på vei ut for å plukke ballen. Midtstopperen forsøkte å klarere, men bommet fullstendig. Ballen falt til Orlov, som kunne ha skutt selv, men svensken viste fint overblikk da han heller trillet ballen til Barmen.

Lysluggen fikk en enkel jobb med å trille ballen i det tomme målet.

Haugen med strak vrist

Bismar Acosta kunne ha doblet Branns ledelse tre minutter senere. Et flott raid nedover venstresiden av Ruben Kristiansen endte i et hjørnespark. Haugen svingte ballen inn foran mål, hvor Acosta headet like utenfor.

Kvarteret ut i den første omgang var 2-0 et faktum. Rólantsson fikk to muligheter til å finne Haugen. Andre gang lyktes han, og med strak vrist hamret bergenseren ballen utagbart helt nede i hjørnet fra 22 meter.

Sandefjord fikk det ikke til å stemme



Flamur Kastrati har scoret fire mål så langt i Eliteserien denne sesongen, men verken han eller lagkameratene fikk mye til å stemme før pause i Bergen.

Etter 25 minutter ropte Sandefjord-spissen på straffespark etter en duell med Acosta, men fånyttes. Dommer Tom Harald Hagen vinket spillet videre.

Brann presset bortelaget ytterligere. Etter 33 minutter kom Rólantsson alene med Jónsson etter en fin gjennombruddspasning fra Barmen. Mannen fra Færøyene avsluttet tidlig med utsiden av foten, og truet aldri Jónsson.

Kontret gjestene i senk på to minutter



Branns 2-0-ledelse tvang bortelaget lengre opp i banen, og det ble gjestene ubønnhørlig straffet for noen minutter før hvilen - ikke én, men to ganger.

Fem minutter før pause slo Braaten inn fra høyre. Inne foran mål headet Barmen ballen opp i retning Orlov. I duell med Christer Reppesgård Hansen var svensken sterk som en okse, og forlenget ballen i mål bak Jónsson.

Det var Orlovs fjerde scoring i Eliteserien denne sesongen.

– Det er opp til Lars Arne å ta ut laget. Legger man seg på latsiden, så får man ikke spille. Det er en konkurransesituasjon, og det er den som er i best form den dagen som får spille, sier Orlov til VG om kampen om spissplassen.

– Jeg synes vi kommer godt rundt forsvarsrekken deres, og at kantene og indreløperne våre tar mange gode løp. Det er de som tar de tøffe løpene som åpner opp, sier svensken, og dysser ned sin egen rolle på sedvanlig vis.

Rólantsson feiret på kjent vis



Vondt ble til verre minuttet senere. Fra midtsirkelen vridde Haugen spillet ut til Braaten. Den rutinerte høyrekanten, som fyller 35 år 25. mai, la igjen inn foran mål. Orlov headet ballen rett i beina til Rólantsson, som løp inn 4-0.

Rólantsson feiret slik han gjorde da han utlignet for Brann borte mot Rosenborg, og slik en rekke av lagkameratene gjorde da de parodierte feiringen hans etter sine egne scoringer i Branns 4-1-seier over Molde.

– Guttene har etterlignet meg, og jeg synes ikke at de har lyktes så bra, så jeg tenkte jeg skulle vise dem hvordan man gjør det, sier Rólantsson til VG.

– Du ville sette de andre litt på plass?

– Ja, ler mannen som noterte seg for både mål og målgivende pasning.

4-0: Gilli Rólantsson satte inn Branns fjerde scoring på én omgang mot Sandefjord. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Hjemmepublikummet reiste seg før pause



Hele 17 009 tilskuere hadde funnet veien til Brann Stadion på fotballens nasjonaldag. Nesten samtlige var svært fornøyde med det de fikk servert.



Så fornøyde var de, at bergenserne reiste seg for Brann allerede før pause.

– Når vi scorer fire mål mot et lag som ikke har sluppet inn et eneste mål i første omgang på syv kamper, så må vi være fornøyde, sier Nilsen til VG.



– Vi starter kampen med skikkelig kraftfotball og kjører inn to mål. Etter det slipper vi oss litt nedpå, men så får vi nummer tre og nummer fire, og da er jo kampen kjørt, oppsummerer Nilsen, før han konkluderer med følgende:

– Det kan ikke bli bedre på 16. mai i Bergen.



Spede Sandefjord-forsøk etter hvilen

William Kurtovic stod for Sandefjords første skudd på mål i kampen - fire minutter ut i den andre omgangen. Piotr Leciejewski reddet komfortabelt.

Halvveis ut i den andre omgangen var gjestene heldig som ikke fikk enda et baklengsmål i sekken. Barmen slo ballen flott mellom Seck og Reppesgård, og frem til Orlov. Skuddet fra målscoreren ble stoppet av Jónsson, før ballen traff Reppesgård, gikk i en bue ove Jónsson, traff tverrliggeren og gikk over.

Jónsson var også god da Haugen avsluttet fra 16 meter etter 73 minutter. Hurtig fotarbeid tok keeperen til stolpen, hvor han fikk slått ballen utenfor.

Tidligere Brann-spiss Håkon Lorentzen burde ha redusert for gjestene da et innlegg landet hos ham ti minutter før slutt, men skjøt like utenfor mål.

Ari Jónsson satte punktum

Vidar Ari Jónsson, som kom inn for Rólantsson etter 57 minutter, fikk ett minutt på overtid æren av å sette punktum for en strålende Brann-kveld.

Etter mye klabb og babb i feltet endte ballen hos Amin Nouri. Skuddet fra høyrebacken ble stoppet av Sandefjords Jónsson, men ballen falt til en annen Jónsson, som i sin første kamp på Brann stadion, kunne juble for scoring.

– Jeg er utrolig glad på hans vegne. Han er en fantastisk gutt, islendingen. Han kom hit, og det har selvfølgelig vært tøft for han, men han står på. Han har gjort jobben, og han scorer til slutt, så det er veldig gøy, sier Nilsen.

Dermed kunne Brann-spillerne feire hemningsløst sammen med egne supportere, som etter kampen taktfast sang «Det é som å se Brasil».

Brann-spillerne kan dermed gå i 17. mai-tog i den visshet om at de ligger på tredjeplass i Eliteserien, kun tre poeng bak Rosenborg. Sandefjord faller til 8. plass, uten at det fører til endringer i Bohinens planer på 17. mai. Sandefjord-treneren skal nemlig feire sin mor, som fyller 70 år på selveste nasjonaldagen.