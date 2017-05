Erlandsen: – Rosenborg er norsk fotballs lokomotiv

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-Lillestrøm 1-1) Lillestrøm-trener Arne Erlandsen mener norsk fotball er avhengig av at Rosenborg fortsetter å være best i Norge.

Det kan kanskje virke ironisk, men Lillestrøm-trener Arne Erlandsen mener det er avgjørende for norsk fotballs utvikling at Rosenborg fortsetter å være best i Norge.

– Norsk fotball må ha et høyere tempo i både trening og kamphverdag. Det får Rosenborg ved å spille internasjonal fotball i Champions League. Og jeg håper for norsk fotballs fremtid at Rosenborg kommer seg inn i den turneringen, sier han til VG.

Synergi-effekt

Bak tanken ligger håpet om en synergi-effekt: At Rosenborg blir bedre av å møte europeiske topplag, og at andre norske lag blir bedre av å møte Rosenborg.

– Det er derfor vi vil ha Rosenborg inn der, for å dra med seg resten. Norsk fotball var på sitt beste da Rosenborg og det norske landslaget var veldig gode.

Norsk fotballs utfordring

Mot serielederen hadde Erlandsen en plan om at Lillestrøm skulle ligge lavt, og straffe Rosenborg på kontringer og dødballer.

Planen lyktes han nesten perfekt med.

– Totalt sett så gjør vi en ok kamp. Det kan være jeg forventer for mye av eget lag. Jeg syns vi ser litt tunge ut, men det kan hende jeg tar feil. Det er derfor vi har GPS.

– GPS?

– Da får vi ordentlige målinger på hvor langt spillerne løper. Jeg vet at vi løper mer enn de fleste topplagene i Champions League. Det er ikke noe problem med løpskapasiteten, verken hos oss eller hos andre norske lag.

– Det er hva vi gjør med ballen som er utfordringen: Hva norske spillere gjør med ballen i situasjoner med høy intensitet.

Arne Erlandsen mener det er avgjørende for norsk fotballs utvikling at Rosenborg fortsetter å være best. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Lokomotiv



Ikke siden 2007/08-sesongen har Rosenborg deltatt i det ypperste selskap. Erlandsen mener det er til norsk fotballs beste at Ingebrigtsen & co. snarest mulig kommer seg inn i Champions League igjen.

– Rosenborg er norsk fotballs lokomotiv, og det er helt avgjørende for at norsk fotball skal utvikle seg videre. Det er snakk om tempo, tempo, tempo. Det er det som er avgjørende i internasjonal fotball, sier han til VG.

– Det er altså en fordel for alle norske lag at Rosenborg er best mulig?

– Helt korrekt!

Kippes «dødballag»

Mot Rosenborg skapte Lillestrøm totalt ti hjørnespark. Ti minutter før slutt headet evigunge Frode Kippe inn utligningen på Simen Kind Mikalsens strålende corner. Fem minutter senere misset Kippe fra samme posisjon, da alle tre poengene lå på bordet.

– Han scorer jo igjen da. Det er i hvert fall bankers at han starter hver kamp vi spiller på Lerkendal, sier Erlandsen til VG.

Evigunge Frode Kippe scoret sitt femte mål på Lerkendal. Det var nok til å berge LSK-poeng. Foto: Ned Alley , NTB scanpix



Ifølge Erlandsen vurderte Kippe å legge opp etter 2016-sesongen. Nå ser ikke Erlandsen bort ifra at kontrakten kan bli forlenget.

– Han er jo snart død, for han er jo så gammel. Vi får vurdere det etter hver sesong fremover, tenker jeg.

Siden 2012 har Lillestrøm scoret tre mål på Lerkendal. Frode Kippe har scoret samtlige.