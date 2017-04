ÅRÅSEN (VG) (LSK-Brann 0-2) Lillestrøm-trener Arne Erlandsen mener spillerne preges av nervøsitet etter fire tap på sesongens fem første kamper.

Etter seieren mot Sandefjord i serieåpningen har 100-åringen fra Romerike nå gått på fire strake smeller. Mot Brann ble det et surt 2-0-tap, etter scoringer av Daniel Braaten og Gilli Rólantsson i løpet av syv minutter tidlig i andre omgang.

– Problemet er at vi ser engstelige ut etter at Brann scorer. Da blir det på en måte en gjentatt sak fra andre kamper hvor vi har spilt bra. Det preger spillerne. Vi trenger gode opplevelser så fort som mulig, og det må vi jobbe hardt for, sier Erlandsen til VG.

– Vi må lære

Med den permanente ansettelsen av Erlandsen i november i fjor håpet klubbledelsen å se et stramt organisert lag som kriget til seg trepoengere. I stedet har Lillestrøm sluppet inn 10 mål og bare scoret fire.

Søndag kveld overvar sportsdirektør og klubblegende Torgeir Bjarmann kampen fra tribunen før han inntok en plass i LSK-garderoben etter matchen.

– Mange av spillerne våre må lære hvordan eliteserien er på den harde måten. Prestasjonen må selvfølgelig bli bedre. Vi så bra ut frem til Branns første mål. Etterpå falt vi sammen. Det kommer av at vi ikke har vunnet på en stund. Spillerne blir preget av det. Vi må jobbe oss ut av det. Det er ikke noen annen vei, formaner Bjarmann overfor VG.

Skuffet Knudtzon

I fjor ble sesongen en kamp for å unngå nedrykk. Det innebar mange tunge måneder som fotballspiller for Erling Knudtzon. I år håper den hurtige kantspilleren, som var LSKs beste mot Brann, å unngå en lignende situasjon.

– Jeg er skuffet. Det er alltid tungt å tape fotballkamper. Det er ikke noe gøy med en slik start. Vi har ingen unnskyldninger. Vi må se på oss selv, erkjenner Knudtzon i dialog med VG.

Den tidligere Lyn-gutten er for lengst blitt en kontinuitetsbærer på Åråsen, og han har klare tanker om hva som må til for å begynne å plukke eliteseriepoeng.

– Vi må være nøye gjennom 90 minutter. Vi mister konsentrasjonen av og til. Så må vi være giftigere i motstanderens boks. Det er kanskje et par spillere som ikke har den nødvendige selvtilliten foran mål.

– Har vært med på verre

– Hvordan oppleves det å være inne i en ny tung periode?

– Jeg tror omverden ser på dette som en større krise enn det jeg gjør. Jeg har vært med på mye verre situasjoner enn dette her. Jeg vet at vi klarer å snu det. Men det er klart det er lettere å spille når man er i flytsonen enn når man taper kamper. Vi graver oss likevel ikke ned og gir opp. Dette klarer vi, sier Knudtzon.

Etter en god avslutning på forrige sesong og en bra oppkjøring til eliteserien 2017 var det forventninger på Romerike om en plassering langt høyere på tabellen enn hvor gultrøyene ligger nå – som er på delt sisteplass.

– Nå må vi kanskje revurdere hvor vi står som lag, men vi har vist at vi har kvaliteter til å kunne hevde oss. Vi har sluppet inn unormalt mange mål til nå, men vi skal klare å tette igjen. Vi har også hatt minst like mange sjanser som motstanderne de siste kampene. Vi må bare stå distansen ut, mener Knudtzon.

Det er også sjefen klar på. Erlandsen innser at laget hans må kjempe hardt for å snu den negative trenden.

– Nå har vi vunnet én kamp og tapt fire. Det er vi ikke fornøyd med. Vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at vi er der vi er. Hvis vi tror vi er bedre enn dette, blir det feil. Vi må ta hver eneste kamp på alvor og så fort som mulig få gode opplevelser, sier LSK-treneren.

Lillestrøm møter Skjetten i første runde av NM på onsdag, før det blir kamp om poeng borte mot Sogndal i eliteserien neste søndag.