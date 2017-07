Erlandsen med tordentale i Lillestrøm-garderoben

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Stabæk 2-2) Da Arne Erlandsen (57) tok med seg guttene inn i garderoben til pause, ga han høylytt beskjed om hva som var galt.

Så høylytt at man hørte godt opp på presserommet at det «smalt i veggene» i Lillestrøm-garderoben.

Arne Erlandsen ler litt da han blir fortalt at lyden fant veien utenfor de fire garderobeveggene.

– Generelt tror jeg ingen fotballspillere blir bedre av å få kjeft, innleder Erlandsen, før han innrømmer:

– Men det var nok litt høyere og annerledes i dag. Men man gjør jo ikke det om man ikke føler man kan få noen nytte av det, påpeker han.

Se sammendrag av den dramatiske kampen, hvor Lillestrøm kom seg til hektene etter Erlandsens tordentale:

– Vel fortjent

– Du får spørre spillerne om de synes det var innholdsrikt. Det er jo ikke sikkert det var det for de, smiler Erlandsen.

Det virket som praten var innholdsrik. Erling Knudtzon lister opp flere punkter Erlandsen rakk å kritisere i pausen:

– Det går litt på innstilling. I tillegg var det for mye avstand mellom ledd og det ble for mye småspill bak i banen. Da vi er på vårt beste, får vi ballen raskt frem i banen, sier Knudtzon.

– For det smalt litt i pausen i dag?



– Ja, det gjorde det. Og det var vel fortjent. Arne blir misfornøyd når vi ikke er lojale mot den spillestilen som vi skal ha, sier Knudtzon.

– Det var jo årsverste det vi presterte i første omgang, mener angriperen som står med syv fulltreffere i Eliteserien denne sesongen.

Erik Brenden – som reddet ett poeng for Lillestrøm – var ute på gresset på Åråsen i pausen, men hadde fått med seg tordentalen.

– Guttene trengte kanskje en oppkvikker. Jeg var jo ikke her, men jeg hørte noen rykter om det.

Redningsaksjonen mot Stabæk markerte samtidig starten på Eliteserie-ferie.

Erlandsen opplyser at Daniel Fernandes, som avla positiv dopingprøve i mai, er ferdig i klubben. I Vålerenga har Marcus Sandberg vært førstekeeperen, mens Aslak Falch har vært nummer to.

Med Adam Kwarasay Larsens inntog på Valle, kan Falch nå være aktuell for rivalen.

– Vi har hatt dialog med Falch, men vi får se hva vi lander på. Men vi henter en keeper før overgangsvinduet stenger, opplyser Erlandsen.



I tillegg får ikke tidligere Rosenborg-spiss Tomas Malec fornyet kontrakten sin.

– Vi er glade for at Malec fikk en fin avslutning her i dag.

Lillestrøms tsjekkiske spiss, Michal Skoda, er etter alle solemerker også ferdig i klubben.