Erlandsen: – Klarte seg helt greit

Han ble solgt fra West Ham til Aston Villa for 100 millioner kroner i 2007. Nå kan Nigel Reo-Coker (32) bli Lillestrøm-spiller.

Den tidligere U21-landslagsspilleren for England, som også var nær en plass i Sven-Göran Erikssons VM-tropp i 2006, stilte i dag på LSK-trening. Det gjorde også den tidligere Aston Villa-, West Bromwich- og Swansea-spilleren Luke Moore (31).

– Vi hadde en ganske intensiv økt. De klarte seg helt greit, sier trener Arne Erlandsen om Reo-Coker og Moore.

Spilte sist i MLS



Begge var sist innom nord-amerikanske Major League Soccer (MLS), men har vært klubbløse i over ett år.

TIDLIGERE VILLA-SPILLER: Luke Moore løftes av lagkamerat Juan Pablo Angel etter å ha scoret mot Chelsea i 2005. Til venstre: Patrik Berger. Foto: Odd Andersen , AFP

– Det er lenge siden de har vært i spillsituasjon. Reo-Coker har trent med West Ham og er lenger fremme enn Moore. Nå vil tiden vise hva som skjer videre, sier Erlandsen til VG.

Det var Romerikes Blad som først meldte at de to meritterte spillerne skulle vise seg frem på LSK-trening i håp om å få kontrakt.

Trener Arne Erlandsen forteller at de tidligere Premier League-spillerne også trener med Åråsen-klubben onsdag. Men at de ikke er aktuelle for fredagens generalprøve mot Kristiansund.

– De er ikke i en fysisk forfatning som tilsier at det vil være riktig hverken for de eller for oss, sier han.

Etter det VG forstår er det agenten som sto bak overgangen til keeper Daniel Fernandes som har fått i stand oppholdet.

Erlandsen ønsker seg flere forsterkninger foran serieåpningen om 12 dager, men vil ikke spekulere i hvor aktuelt det er å hente Nigel Reo-Coker eller Luke Moore.

– Vi har tre færre spillere enn avsluttet fjorårssesongen med, inkludert Sheriff Sinyan som er langtidsskadet. Vi er godt fornøyd med de spillerne vi har, men vi vet at vi går inn i april og mai med mange kamper. Vi bør stå maksimalt rustet til den perioden og ønsker et par spillere til.



Både midtbanespilleren Reo-Coker og angriperen Moore har U21-landskamper for England. Førstnevnte spilte sist for Montreal Impact, mens Toronto var siste arbeidsgiver for Luke Moore.

