Enkelt for Odd mot skadeskutte Kristiansund

SKIEN (VG) (Odd-KBK 2-0) Til slutt manglet nyopprykkede Kristiansund nesten hele sentrallinjen. Olivier Occéan og Odd fikk en enkel vei mot sesongens første trepoenger.

Toppscoreren fra opprykkssesongen, Daouda Bamba, var ute med skade før kampen. Kaptein Dan Peter Ulvestad forsvant etter minuttet. Før også midtpunktet Kamer Qaka takket for seg i starten av 2. omgang. Dermed var tap nummer to nesten ikke til å unngå mot medaljekandidaten fra Skien.

– Kamer er fit for fight ganske kjapt. Han var litt svimmel. Så vi tok ikke noen sjanser. Ulvestad er jeg mer usikker etter at han fikk seg både et spark og et overtråkk. Bamba er snart tilbake, sier trener Christian Michelsen.

Kampen var i realiteten avgjort etter timen. Kristiansund hadde hatt sine to første skudd på mål starten av 2. omgang. Sondre Rossbach måtte strekke seg på en suser fra Benjamin Stokke. Men så kom Rafik Zekhnini inn for en skadet Pape Pate Diouf.

Noe av det første han gjorde var å sette opp Thomas Grøgaard ute i feltet. Venstrebacken plasserte ballen nydelig i hjørnet. 2–0. Kampen om poengene var over på Skagerak Arena.

– Viktig og deilig, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

– Vi har ofte slitt i starten av sesongen. Jeg er glad for tre poeng og for at vi holder nullen. Men det er ting vi kan gjøre bedre. Jeg savner intensitet. Det kommer etter hvert, mener han og sier at Odd nå må slå Stabæk borte for å henge med Rosenborg og Molde.

Kamer Qaka hadde nettopp gått av for bortelaget etter en liten hodesmell da Odd satte 2-0-målet. De nyopprykkede hadde ingen ting å komme med. Odd hadde autoriteten, spillet og poengene.

– Det var en periode i 1. omgang der vi ikke hang med. Vi hadde litt utur med 2-0-målet i en god KBK-periode. Kampen sett under ett lærte vi hvor fort det går, sier Kristiansund-trener Michelsen.

Fagermos mannskap imponerte ikke stort. De lukket kampen profesjonelt ned, men avsluttet ikke med mye gromspill for over 9000 tilskuere i den sure vårvinden. Faktisk hadde Kristiansund mye av spillet i den siste fjerdedelen av kampen.

Men Fagermo brukte 14 spillere og ga Fredrik Oldrup Jensen en omgang etter at en matforgiftning stoppet ham i seriestarten.

Kristiansund gikk på en smell allerede fra start. Dan Peter Ulvestad falt forkjært i en duell med Olivier Occéan etter bare minuttet: Skade i høyre ankel og rett ut.

Men Odd klarte ikke å utnytte rystelsen det første kvarteret. Hjemmelaget manglet både temp og presisjon mens KBKs Sondre Sørli tvang Joakim Våge Nilsen til et soleklart gult kort. Aliou Coly klinte frisparket fra 25 meter rett utenfor.

Men så fikk Odd lagt press på Kristiansund. Keeper Sean McDermott tapte luftduellen med Fredrik Semb Berge etter en cornersituasjon og et innlegg fra Espen Ruud. Occean fikk en enkel jobb med å sette inn sesongens første Odd-scoring i det tomme buret.

Det kunne vært en scoring til da Odd fikk på plass opprullingene på kantene. Men Riku Riski traff ikke mål, mens McDermott gjorde en god redning da Espen Ruud dro til fra ni meters hold.

KBK? Ikke i nærheten av en sjanse. Kamer Qaka viste prov på både god og dårlig ballbehandling – og var totalt sett for slurvete med pasningene. Kristiansund kom seg ikke til sjanser før pause.

– Det er himmel eller helvete. Han er spennende, men ustrukturert, mener Fagermo.

Etter null scoringer og null poeng mot medaljekandidatene Molde og Odd venter fjorårets sølvlag Brann mandag.

– Ingen ting er bedre enn å møte de beste. Da er også læringskurven bratt, mener Christian Michelsen som er klokkeklar på at ingen i Kristiansund mister troen.

– Nei. Herre Gud. Vi må stikke fingeren i jorden. Dette er en 14 år gammel klubb og vi er i eliteserien for første gang. Nå må vi få kose oss litt og lære sakte, men sikkert. Så skal vi i løpet av sesongen vise at vi spiller en type fotball som skal gir poeng i toppdivisjonen.

Dag-Eilev Fagermo har troen på at Kristiansund snur den tunge starten.

– Jeg tror Kristiansund greier seg. De har entusiasme, veldig bra fysikk, en god hjemmebane og bra dødballer.