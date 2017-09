SKIEN (VG) (Odd – Aalesund 3-2) Før kampen var årets Odd-utgave en av de fem minstscorende lagene dette årtusenet. Mot Aalesund skulle det endelig løsne.

Et straffespark av Jone Samuelsen, et selvmål av Daniel Gretarsson og en lang fot fra Elbasan Rashani sørget for at Odd for første gang denne sesongen scoret mer enn to mål i en seriekamp.

Forløsende for telemarkingene – som også la bunnstriden et godt stykke bak seg med tre poeng. Men en sluttspurt av Aalesund gjorde de siste minuttene mer spennende enn de nesten 7000 tilskuerne satte pris på.

Måltørke

Før kveldens kamp hadde det bare skjedd fire ganger at et lag tidligere hadde stått med færre mål enn Odd etter 20 serierunder i dette årtusenet. Tromsø i 2001 (16 mål), Sandefjord i 2010 (13 mål), Sandnes Ulf i 2014 (15 mål) og Start i 2016 (16 mål). De fire nevnte rykket alle ned den aktuelle sesongen.

Det gjør ikke Odd, men måltørken denne sesongen har vært helt ekstrem for det som av mange ble pekt på som Rosenborgs tøffeste utfordrer til seriegullet.

Aalesund reduserte to ganger

Kampen så ut til å være avgjort da Mostafa Abdellaoue reduserte fra straffemerket etter 62 minutter. Spissen ordnet selv straffesparket etter å ha blitt dratt ned av en ellers god Elbasan Rashani.

Seks minutter senere var en uheldig Fredrik Semb Berge sist på ballen da gjestene nok en gang reduserte. Athanasios Papazoglou vant en hodeduell på mektig vis, og Sondre Rossbach slo ballen først via Mostafa Abdellaoue – så i Berge – før den snek seg inn i Odd-målet.

«TOPPSCORER»: Fredrik Semb, her i duell med Vebjørn Hoff, scoret sitt tredje selvmål for sesongen. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Det var, hold deg fast, midtstopperens tredje selvmål denne sesongen. Dermed har Fredrik Semb Berge scoret like mange selvmål som Odds toppscorer Jone Samuelsen har i Eliteserien.

Det er også en prestasjon.

På overtid var Papazoglou nær ved å utligne til 3-3 da han headet via en Odd-spiller –for en gangs skyld var ikke Berge involvert, men Steffen Hagen – og like over mål.

Men Odd kunne ro seieren i land. Nå står AaFK med begge bena plantet i nedrykksstriden. Neste søndags hjemmekamp mot Sogndal blir særdeles viktig.

