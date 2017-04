Endelig løsnet det for Viking

STAVANGER (VG) (Viking – Odd 3-0) Etter fire kamper og null poeng tok endelig Viking tre etterlengtede poeng mot et svært tafatt Odd-lag. Det mye takket være Samuel Adegbenro.

For nigerianeren var i fyr og flamme fra første spark på ballen i søndagens oppgjør. Han ga seg ikke før han hadde scoret ett mål selv og lagt opp til de to andre.



Endelig scoret Viking



I fjor maktet ikke Viking å slå Odd, og det buttet for vertene allerede før kampstart søndag. Kwesi Appiah skadet seg på oppvarming og måtte erstattes av Mathias Bringaker.

Det skulle imidlertid ikke prege de mørkeblå i særlig grad. For etter en god første halvtime hvor hjemmelaget var et knepp bedre enn Odd, kom endelig målet Viking stadion hadde ventet på. Claes Kronberg fikk legge inn fra venstre kant, og i boksen var Samuel Adegbenro best i lufta og stanget inn 1-0-ledelse via stolpen. Dette var bare det andre målet til Viking så langt i år, og det første på hjemmebane.



Tafatte Odd

Etter en ellers så sjansefattig første omgang, ble den andre langt mer underholdende. Etter 58 minutter skulle Viking doble da Adegbenro igjen kom på et av sine mange løp. Foran mål fant han Bringaker som styrte inn 2-0-scoringen.

Og bare fire minutter senere skulle det bli ny Viking-jubel. Nok en gang var Adegbenro farlig frempå da han fikk utfordre fra venstre side. I feltet slo han ballen i hånden på en Odd-spiller. Straffen satt André Danielsen sikkert i mål.

Flere mål ble det ikke, og Viking kunne til slutt juble for tre svært fortjente og ikke minst etterlengtede poeng.

